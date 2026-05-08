عربي-دولي

بعد 18 عاماً من الغياب.. البابا لاوون في فرنسا بزيارة تكسر الجليد الرسمي

Lebanon 24
08-05-2026 | 09:17
بعد 18 عاماً من الغياب.. البابا لاوون في فرنسا بزيارة تكسر الجليد الرسمي
تستعد فرنسا لاستقبال البابا "لوون الرابع عشر" في زيارة رسمية مرتقبة تكسر غياباً دام 18 عاماً، وتحمل أبعاداً دينية وسياسية تتجاوز البروتوكول التقليدي، لتعيد رسم العلاقة بين باريس والفاتيكان بعد سنوات من البرود والتباعد.
وتأتي هذه الزيارة، التي تُعد الأولى منذ زيارة البابا بنديكت السادس عشر عام 2008، في توقيت حساس تمر به فرنسا من تحولات اجتماعية، وبروز ملفات جدلية مثل قانون "المساعدة على الموت" الذي يعارضه الفاتيكان.
 
ومن المقرر أن تشمل الجولة زيارة لكاتدرائية نوتردام في باريس، ومدينة لورد الروحية، بالإضافة إلى محطة محتملة في قرية "سي-شازيل" عند قبر روبرت شومان، أحد مؤسسي الاتحاد الأوروبي، ما يحمل رسائل حول الجذور المسيحية لأوروبا.

ويرى مراقبون أن البابا لوون الرابع عشر، الذي يتقن الفرنسية بفضل جذوره العائلية المرتبطة بفرنسا، يسعى من خلال هذه الزيارة إلى "إعادة إطلاق الرسالة" في بلد يشهد طفرة غير مسبوقة في طلبات العماد، حيث تجاوزت 21 ألف طلب هذا العام، مما يمنح الزيارة ثقلاً روحياً يتزامن مع رغبة الرئيس إيمانويل ماكرون في ترميم العلاقة بين الكنيسة والدولة.

