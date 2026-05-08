تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بعد 18 عاماً من الغياب.. البابا لاوون في فرنسا بزيارة تكسر الجليد الرسمي
Lebanon 24
08-05-2026
|
09:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد
فرنسا
لاستقبال البابا "لوون الرابع عشر" في زيارة رسمية مرتقبة تكسر غياباً دام 18 عاماً، وتحمل أبعاداً دينية وسياسية تتجاوز البروتوكول التقليدي، لتعيد رسم العلاقة بين
باريس
والفاتيكان بعد
سنوات من
البرود والتباعد.
Advertisement
وتأتي هذه الزيارة، التي تُعد الأولى منذ زيارة البابا بنديكت السادس عشر عام 2008، في توقيت حساس تمر به فرنسا من تحولات اجتماعية، وبروز ملفات جدلية مثل قانون "المساعدة على الموت" الذي يعارضه الفاتيكان.
ومن المقرر أن تشمل الجولة زيارة لكاتدرائية نوتردام في باريس، ومدينة لورد الروحية، بالإضافة إلى محطة محتملة في قرية "سي-شازيل" عند قبر روبرت شومان، أحد مؤسسي
الاتحاد الأوروبي
، ما يحمل رسائل حول الجذور
المسيحية
لأوروبا.
ويرى مراقبون أن البابا لوون الرابع عشر، الذي يتقن
الفرنسية
بفضل جذوره العائلية المرتبطة بفرنسا، يسعى من خلال هذه الزيارة إلى "إعادة إطلاق الرسالة" في بلد يشهد طفرة غير مسبوقة في طلبات العماد، حيث تجاوزت 21 ألف طلب هذا العام، مما يمنح الزيارة ثقلاً روحياً يتزامن مع رغبة الرئيس
إيمانويل ماكرون
في ترميم العلاقة بين الكنيسة والدولة.
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى الجزائر في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى الجزائر في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها
08/05/2026 21:23:06
08/05/2026 21:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يردّ على هجوم ترامب قبل زيارة روبيو للفاتيكان
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يردّ على هجوم ترامب قبل زيارة روبيو للفاتيكان
08/05/2026 21:23:06
08/05/2026 21:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يبدأ اليوم زيارة تاريخية إلى الجزائر
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يبدأ اليوم زيارة تاريخية إلى الجزائر
08/05/2026 21:23:06
08/05/2026 21:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة وزراء إيطاليا: أتضامن مع البابا لاوون الرابع عشر بعد انتقادات ترامب له
Lebanon 24
رئيسة وزراء إيطاليا: أتضامن مع البابا لاوون الرابع عشر بعد انتقادات ترامب له
08/05/2026 21:23:06
08/05/2026 21:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
إيمانويل ماكرون
إيمانويل
الفرنسية
المسيحية
سنوات من
الأوروبي
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الصحة العالمية تطمئن...خطر تفشي فيروس هانتا محدود جداً
Lebanon 24
الصحة العالمية تطمئن...خطر تفشي فيروس هانتا محدود جداً
13:51 | 2026-05-08
08/05/2026 01:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات الاسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل.. وهذا ما سيتم مناقشته
Lebanon 24
محادثات الاسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل.. وهذا ما سيتم مناقشته
13:40 | 2026-05-08
08/05/2026 01:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يراهن على الضغط الاقتصادي لدفع إيران للتفاوض
Lebanon 24
ترامب يراهن على الضغط الاقتصادي لدفع إيران للتفاوض
13:36 | 2026-05-08
08/05/2026 01:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف تجاري كامل في هرمز عقب تصعيد أميركي-إيراني
Lebanon 24
توقف تجاري كامل في هرمز عقب تصعيد أميركي-إيراني
13:04 | 2026-05-08
08/05/2026 01:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تتوقع ردا من إيران على مقترح السلام
Lebanon 24
واشنطن تتوقع ردا من إيران على مقترح السلام
12:39 | 2026-05-08
08/05/2026 12:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
Lebanon 24
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
00:08 | 2026-05-08
08/05/2026 12:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
Lebanon 24
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
02:39 | 2026-05-08
08/05/2026 02:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربات أميركيّة على إيران... ماذا استهدفت؟
Lebanon 24
ضربات أميركيّة على إيران... ماذا استهدفت؟
16:44 | 2026-05-07
07/05/2026 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
02:19 | 2026-05-08
08/05/2026 02:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة صحية.. إقفال 5 معامل ألبان وأجبان في منطقة واحدة
Lebanon 24
فضيحة صحية.. إقفال 5 معامل ألبان وأجبان في منطقة واحدة
11:23 | 2026-05-08
08/05/2026 11:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:51 | 2026-05-08
الصحة العالمية تطمئن...خطر تفشي فيروس هانتا محدود جداً
13:40 | 2026-05-08
محادثات الاسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل.. وهذا ما سيتم مناقشته
13:36 | 2026-05-08
ترامب يراهن على الضغط الاقتصادي لدفع إيران للتفاوض
13:04 | 2026-05-08
توقف تجاري كامل في هرمز عقب تصعيد أميركي-إيراني
12:39 | 2026-05-08
واشنطن تتوقع ردا من إيران على مقترح السلام
12:30 | 2026-05-08
هذه الدولة هي الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية.. تقرير لـ"The Telegraph" يُحدد هويتها
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
08/05/2026 21:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
08/05/2026 21:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
08/05/2026 21:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24