بعد 18 عاماً من الغياب.. البابا لاوون في فرنسا بزيارة تكسر الجليد الرسمي

تستعد لاستقبال البابا "لوون الرابع عشر" في زيارة رسمية مرتقبة تكسر غياباً دام 18 عاماً، وتحمل أبعاداً دينية وسياسية تتجاوز البروتوكول التقليدي، لتعيد رسم العلاقة بين والفاتيكان بعد البرود والتباعد.وتأتي هذه الزيارة، التي تُعد الأولى منذ زيارة البابا بنديكت السادس عشر عام 2008، في توقيت حساس تمر به فرنسا من تحولات اجتماعية، وبروز ملفات جدلية مثل قانون "المساعدة على الموت" الذي يعارضه الفاتيكان.

ومن المقرر أن تشمل الجولة زيارة لكاتدرائية نوتردام في باريس، ومدينة لورد الروحية، بالإضافة إلى محطة محتملة في قرية "سي-شازيل" عند قبر روبرت شومان، أحد مؤسسي ، ما يحمل رسائل حول الجذور لأوروبا.ويرى مراقبون أن البابا لوون الرابع عشر، الذي يتقن بفضل جذوره العائلية المرتبطة بفرنسا، يسعى من خلال هذه الزيارة إلى "إعادة إطلاق الرسالة" في بلد يشهد طفرة غير مسبوقة في طلبات العماد، حيث تجاوزت 21 ألف طلب هذا العام، مما يمنح الزيارة ثقلاً روحياً يتزامن مع رغبة الرئيس في ترميم العلاقة بين الكنيسة والدولة.