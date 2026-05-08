عربي-دولي
من مخيمات سوريا إلى المحاكم الأسترالية.. تهم "إرهاب ورقّ" تلاحق العائدات
Lebanon 24
08-05-2026
|
10:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر
القضاء
الأسترالي
، يوم الجمعة، استمرار احتجاز ثلاث نساء عُدن مؤخراً من
سوريا
، رافضاً طلبات الإفراج عنهن بكفالة، وذلك لمواجهتهن اتهامات خطيرة تتعلق بـ"الرق والإرهاب" والارتباط بتنظيم "داعش".
ووصلت النساء برفقة أطفال وآخرين إلى الأراضي
الأسترالية
يوم الخميس عبر
الدوحة
، بعدما أمضوا سنوات في مخيم "روج" السوري، لتباشر
السلطات الأمنية
تحقيقاتها حول تورط محتمل في فظائع ارتكبت قبل عقد من الزمن. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتحذيرات سابقة أطلقتها كانبيرا بوجوب ملاحقة العائدين قضائياً.
من جانبه، أطلق رئيس الوزراء الأسترالي
أنتوني ألبانيز
موقفاً حازماً، مؤكداً دعمه للأطفال الذين وصفهم بـ"ضحايا قرارات ذويهم"، بينما شدد على أن الآباء المتورطين لن يتلقوا أي مساعدة حكومية، محملاً إياهم مسؤولية الخيارات التي قادتهم إلى معسكرات النزاع.
