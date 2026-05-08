من مخيمات سوريا إلى المحاكم الأسترالية.. تهم "إرهاب ورقّ" تلاحق العائدات

Advertisement

قرر ، يوم الجمعة، استمرار احتجاز ثلاث نساء عُدن مؤخراً من ، رافضاً طلبات الإفراج عنهن بكفالة، وذلك لمواجهتهن اتهامات خطيرة تتعلق بـ"الرق والإرهاب" والارتباط بتنظيم "داعش".ووصلت النساء برفقة أطفال وآخرين إلى الأراضي يوم الخميس عبر ، بعدما أمضوا سنوات في مخيم "روج" السوري، لتباشر تحقيقاتها حول تورط محتمل في فظائع ارتكبت قبل عقد من الزمن. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتحذيرات سابقة أطلقتها كانبيرا بوجوب ملاحقة العائدين قضائياً.من جانبه، أطلق رئيس الوزراء الأسترالي موقفاً حازماً، مؤكداً دعمه للأطفال الذين وصفهم بـ"ضحايا قرارات ذويهم"، بينما شدد على أن الآباء المتورطين لن يتلقوا أي مساعدة حكومية، محملاً إياهم مسؤولية الخيارات التي قادتهم إلى معسكرات النزاع.