تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
انفراجة في الأفق؟ عودة السفير الفرنسي للجزائر بعد عام من التوتر
Lebanon 24
08-05-2026
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن قصر الإليزيه اليوم الجمعة عن خطوة دبلوماسية بارزة تهدف إلى كسر الجمود في العلاقات مع
الجزائر
، حيث تقرر عودة السفير الفرنسي ستيفان روماتيه إلى مهامه في الجزائر العاصمة، بعد استدعائه
إلى باريس
في نيسان 2025 إثر أزمة دبلوماسية بين البلدين.
Advertisement
وتأتي عودة السفير بالتزامن مع زيارة رسمية تقوم بها
الوزيرة
المندوبة للقوات المسلحة، أليس روفو، إلى الجزائر للمشاركة في إحياء ذكرى "مجازر 8 أيار 1945" في مدينة سطيف، وهي المبادرة التي جاءت بطلب مباشر من الرئيس
إيمانويل ماكرون
لتجسيد الالتزام بمعالجة الملفات التاريخية بـ"شفافية".
وأشار بيان الرئاسة
الفرنسية
إلى أن هذه التحركات تستهدف استعادة الحوار الفعال، مع وضع أولوية قصوى لملف المواطن الفرنسي المحتجز في الجزائر، كريستوف غليز، الذي تأمل
باريس
في حصوله على عفو رئاسي من الرئيس
الجزائري
.
مواضيع ذات صلة
وزير الاعلام سلّم السفير الفرنسي نسخة من المذكرات الاحتجاجية حول حماية الصحافيين
Lebanon 24
وزير الاعلام سلّم السفير الفرنسي نسخة من المذكرات الاحتجاجية حول حماية الصحافيين
08/05/2026 21:23:20
08/05/2026 21:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الفرنسي لدى مغادرته عين التينة: نواصل العمل للتخفيف من حال التشاؤم في لبنان
Lebanon 24
السفير الفرنسي لدى مغادرته عين التينة: نواصل العمل للتخفيف من حال التشاؤم في لبنان
08/05/2026 21:23:20
08/05/2026 21:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الفرنسي لدى مغادرته عين التينة: لا مبادرة فرنسية بل نقاط يتم العمل عليها
Lebanon 24
السفير الفرنسي لدى مغادرته عين التينة: لا مبادرة فرنسية بل نقاط يتم العمل عليها
08/05/2026 21:23:20
08/05/2026 21:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير البابوي والوفد المرافق يعودون أدراجهم بعد منعهم من التوجه إلى دبل
Lebanon 24
السفير البابوي والوفد المرافق يعودون أدراجهم بعد منعهم من التوجه إلى دبل
08/05/2026 21:23:20
08/05/2026 21:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكر
إلى باريس
إيمانويل
الفرنسية
الجزائري
دبلوماسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الصحة العالمية تطمئن...خطر تفشي فيروس هانتا محدود جداً
Lebanon 24
الصحة العالمية تطمئن...خطر تفشي فيروس هانتا محدود جداً
13:51 | 2026-05-08
08/05/2026 01:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات الاسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل.. وهذا ما سيتم مناقشته
Lebanon 24
محادثات الاسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل.. وهذا ما سيتم مناقشته
13:40 | 2026-05-08
08/05/2026 01:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يراهن على الضغط الاقتصادي لدفع إيران للتفاوض
Lebanon 24
ترامب يراهن على الضغط الاقتصادي لدفع إيران للتفاوض
13:36 | 2026-05-08
08/05/2026 01:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف تجاري كامل في هرمز عقب تصعيد أميركي-إيراني
Lebanon 24
توقف تجاري كامل في هرمز عقب تصعيد أميركي-إيراني
13:04 | 2026-05-08
08/05/2026 01:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تتوقع ردا من إيران على مقترح السلام
Lebanon 24
واشنطن تتوقع ردا من إيران على مقترح السلام
12:39 | 2026-05-08
08/05/2026 12:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
Lebanon 24
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
00:08 | 2026-05-08
08/05/2026 12:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
Lebanon 24
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
02:39 | 2026-05-08
08/05/2026 02:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربات أميركيّة على إيران... ماذا استهدفت؟
Lebanon 24
ضربات أميركيّة على إيران... ماذا استهدفت؟
16:44 | 2026-05-07
07/05/2026 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
02:19 | 2026-05-08
08/05/2026 02:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة صحية.. إقفال 5 معامل ألبان وأجبان في منطقة واحدة
Lebanon 24
فضيحة صحية.. إقفال 5 معامل ألبان وأجبان في منطقة واحدة
11:23 | 2026-05-08
08/05/2026 11:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:51 | 2026-05-08
الصحة العالمية تطمئن...خطر تفشي فيروس هانتا محدود جداً
13:40 | 2026-05-08
محادثات الاسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل.. وهذا ما سيتم مناقشته
13:36 | 2026-05-08
ترامب يراهن على الضغط الاقتصادي لدفع إيران للتفاوض
13:04 | 2026-05-08
توقف تجاري كامل في هرمز عقب تصعيد أميركي-إيراني
12:39 | 2026-05-08
واشنطن تتوقع ردا من إيران على مقترح السلام
12:30 | 2026-05-08
هذه الدولة هي الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية.. تقرير لـ"The Telegraph" يُحدد هويتها
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
08/05/2026 21:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
08/05/2026 21:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
08/05/2026 21:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24