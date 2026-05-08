انفراجة في الأفق؟ عودة السفير الفرنسي للجزائر بعد عام من التوتر

أعلن قصر الإليزيه اليوم الجمعة عن خطوة دبلوماسية بارزة تهدف إلى كسر الجمود في العلاقات مع ، حيث تقرر عودة السفير الفرنسي ستيفان روماتيه إلى مهامه في الجزائر العاصمة، بعد استدعائه في نيسان 2025 إثر أزمة دبلوماسية بين البلدين.وتأتي عودة السفير بالتزامن مع زيارة رسمية تقوم بها المندوبة للقوات المسلحة، أليس روفو، إلى الجزائر للمشاركة في إحياء ذكرى "مجازر 8 أيار 1945" في مدينة سطيف، وهي المبادرة التي جاءت بطلب مباشر من الرئيس لتجسيد الالتزام بمعالجة الملفات التاريخية بـ"شفافية".وأشار بيان الرئاسة إلى أن هذه التحركات تستهدف استعادة الحوار الفعال، مع وضع أولوية قصوى لملف المواطن الفرنسي المحتجز في الجزائر، كريستوف غليز، الذي تأمل في حصوله على عفو رئاسي من الرئيس .