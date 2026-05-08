|
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
عربي-دولي
مبادرة من الصدر.. هل تنتهي ظاهرة الفصائل المسلحة في العراق؟
Lebanon 24
08-05-2026
|
10:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق زعيم
التيار
الصدري في
العراق
، مقتدى
الصدر
، اليوم الجمعة، مبادرة جديدة دعا خلالها
الحكومة العراقية
إلى تحويل الفصائل المسلحة إلى تشكيل إنساني تحت مسمى "جند الشعائر
الدينية
"، يتبع هيئة الحج والعمرة ويختص بأعمال الإغاثة والمعونات.
وأكد الصدر عبر منصة "إكس" أن أي فصيل يرفض هذا المقترح سيُعتبر "خارجاً عن القانون"، معلناً في المقابل استعداده لحل "لواء اليوم الموعود" وتسليم "سرايا السلام" إلى القائد العام للقوات المسلحة، مطالباً الجميع باتخاذ خطوة مماثلة بأسرع وقت.
كما وجه الصدر نصيحة لرئيس الحكومة الجديدة بضرورة تشكيل كابينة بعيدة عن "خلطة العطار"، واستبعاد كل من يملك جناحاً مسلحاً، مجدداً رفضه مشاركة أي فرد من "التيار
الشيعي
الوطني" (التيار الصدري) في الحكومة، ومشدداً على ضرورة العمل لاستقلالية العراق عن التدخلات الخارجية.
رئيس القضاء العراقي: انفراد بعض الفصائل المسلحة بإعلان حالة الحرب خطر جسيم #العراق
رئيس القضاء العراقي: انفراد بعض الفصائل المسلحة بإعلان حالة الحرب خطر جسيم #العراق
الفصائل العراقية المسلحة: تنفيذ 27 هجوماً ضد القواعد الأميركية في العراق والمنطقة
الفصائل العراقية المسلحة: تنفيذ 27 هجوماً ضد القواعد الأميركية في العراق والمنطقة
الفصائل المسلحة العراقية تعلن عدم مهاجمة السفارة الأميركية لـ5 أيام
الفصائل المسلحة العراقية تعلن عدم مهاجمة السفارة الأميركية لـ5 أيام
هل شرب "الحليب الخام" ظاهرة صحية؟
هل شرب "الحليب الخام" ظاهرة صحية؟
الصحة العالمية تطمئن...خطر تفشي فيروس هانتا محدود جداً
الصحة العالمية تطمئن...خطر تفشي فيروس هانتا محدود جداً
13:51 | 2026-05-08
محادثات الاسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل.. وهذا ما سيتم مناقشته
محادثات الاسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل.. وهذا ما سيتم مناقشته
13:40 | 2026-05-08
ترامب يراهن على الضغط الاقتصادي لدفع إيران للتفاوض
ترامب يراهن على الضغط الاقتصادي لدفع إيران للتفاوض
13:36 | 2026-05-08
توقف تجاري كامل في هرمز عقب تصعيد أميركي-إيراني
توقف تجاري كامل في هرمز عقب تصعيد أميركي-إيراني
13:04 | 2026-05-08
واشنطن تتوقع ردا من إيران على مقترح السلام
واشنطن تتوقع ردا من إيران على مقترح السلام
12:39 | 2026-05-08
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
00:08 | 2026-05-08
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
02:39 | 2026-05-08
ضربات أميركيّة على إيران... ماذا استهدفت؟
ضربات أميركيّة على إيران... ماذا استهدفت؟
16:44 | 2026-05-07
ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
02:19 | 2026-05-08
فضيحة صحية.. إقفال 5 معامل ألبان وأجبان في منطقة واحدة
فضيحة صحية.. إقفال 5 معامل ألبان وأجبان في منطقة واحدة
11:23 | 2026-05-08
13:51 | 2026-05-08
الصحة العالمية تطمئن...خطر تفشي فيروس هانتا محدود جداً
13:40 | 2026-05-08
محادثات الاسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل.. وهذا ما سيتم مناقشته
13:36 | 2026-05-08
ترامب يراهن على الضغط الاقتصادي لدفع إيران للتفاوض
13:04 | 2026-05-08
توقف تجاري كامل في هرمز عقب تصعيد أميركي-إيراني
12:39 | 2026-05-08
واشنطن تتوقع ردا من إيران على مقترح السلام
12:30 | 2026-05-08
هذه الدولة هي الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية.. تقرير لـ"The Telegraph" يُحدد هويتها
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
