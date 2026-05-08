مبادرة من الصدر.. هل تنتهي ظاهرة الفصائل المسلحة في العراق؟

أطلق زعيم الصدري في ، مقتدى ، اليوم الجمعة، مبادرة جديدة دعا خلالها إلى تحويل الفصائل المسلحة إلى تشكيل إنساني تحت مسمى "جند الشعائر "، يتبع هيئة الحج والعمرة ويختص بأعمال الإغاثة والمعونات.وأكد الصدر عبر منصة "إكس" أن أي فصيل يرفض هذا المقترح سيُعتبر "خارجاً عن القانون"، معلناً في المقابل استعداده لحل "لواء اليوم الموعود" وتسليم "سرايا السلام" إلى القائد العام للقوات المسلحة، مطالباً الجميع باتخاذ خطوة مماثلة بأسرع وقت.كما وجه الصدر نصيحة لرئيس الحكومة الجديدة بضرورة تشكيل كابينة بعيدة عن "خلطة العطار"، واستبعاد كل من يملك جناحاً مسلحاً، مجدداً رفضه مشاركة أي فرد من "التيار الوطني" (التيار الصدري) في الحكومة، ومشدداً على ضرورة العمل لاستقلالية العراق عن التدخلات الخارجية.