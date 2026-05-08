|
عربي-دولي
الجيش الأميركي يعلن تحييد سفينتين وغارات تستهدف ناقلات في خليج عُمان
Lebanon 24
08-05-2026
|
10:55
A-
A+
أعلن الجيش الأميركي عن تحييد سفينتين حاولتا انتهاك الحصار البحري في خليج
عُمان
، وذلك قبل دخولهما إلى أحد الموانئ
الإيرانية
. وتزامن ذلك مع شن غارات جوية استهدفت عدة ناقلات فارغة كانت تحاول كسر الطوق المفروض على
طهران
، وفق ما نقلته وكالة "
رويترز
".
وفي السياق ذاته، كشف تقييم سري لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) أن
إيران
لن تستطيع الصمود أمام هذا الحصار البحري الخانق لأكثر من 3 إلى 4 أشهر قبل أن تنهار اقتصادياً.
من جهته
، وصف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الحصار بأنه "جدار فولاذي"، مؤكداً تدمير زوارق وسفن إيرانية حاولت الاعتداء على ثلاث مدمرات أميركية أثناء عبورها مضيق هرمز بنجاح ومن دون إصابات.
وشدد
ترامب
على أن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً رغم هذه الهجمات التي وصفها بـ"العدائية وغير المبررة"، مشيراً إلى أن القوات الأميركية في حالة تأهب لضمان رضوخ طهران لمطالب
واشنطن
بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
الجيش الأميركي: القوات الأميركية عطلت سفينتين إضافيتين انتهكتا الحصار في خليج عمان
الجيش الأميركي: القوات الأميركية عطلت سفينتين إضافيتين انتهكتا الحصار في خليج عمان
09/05/2026 01:16:17
القيادة الوسطى الأميركية: القوات الأميركية تفرض حصارًا بحريًا على إيران انطلاقًا من خليج عُمان
القيادة الوسطى الأميركية: القوات الأميركية تفرض حصارًا بحريًا على إيران انطلاقًا من خليج عُمان
09/05/2026 01:16:17
القيادة المركزية الأميركيّة: سنُسيطر على خليج عُمان وبحر العرب
القيادة المركزية الأميركيّة: سنُسيطر على خليج عُمان وبحر العرب
09/05/2026 01:16:17
القيادة المركزية الأميركية: الحصار الذي سنفرضه يشمل كل الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عمان
القيادة المركزية الأميركية: الحصار الذي سنفرضه يشمل كل الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عمان
09/05/2026 01:16:17
منذ سقوط الأسد.. هذا عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم
16:55 | 2026-05-08
منذ سقوط الأسد.. هذا عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم
16:55 | 2026-05-08
متهم بالهجمات الكيميائية وإدارة الاغتيالات... سوريا توقف ضابطاً من عهد الأسد
متهم بالهجمات الكيميائية وإدارة الاغتيالات... سوريا توقف ضابطاً من عهد الأسد
16:50 | 2026-05-08
أزمة خطيرة قد تضرب إسرائيل
أزمة خطيرة قد تضرب إسرائيل
16:38 | 2026-05-08
الإمارات تدين الهجوم على مدينة السمارة وتؤكد دعمها لوحدة المغرب وسيادته
الإمارات تدين الهجوم على مدينة السمارة وتؤكد دعمها لوحدة المغرب وسيادته
16:37 | 2026-05-08
إيران: استمرار الإجراءات العسكرية الأميركية بهرمز كارثية
16:32 | 2026-05-08
إيران: استمرار الإجراءات العسكرية الأميركية بهرمز كارثية
16:32 | 2026-05-08
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
00:08 | 2026-05-08
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
02:39 | 2026-05-08
آلاف الأسلحة في جنوب لبنان.. تقرير إسرائيلي ينشر الصور
آلاف الأسلحة في جنوب لبنان.. تقرير إسرائيلي ينشر الصور
15:00 | 2026-05-08
ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
02:19 | 2026-05-08
فضيحة صحية.. إقفال 5 معامل ألبان وأجبان في منطقة واحدة
فضيحة صحية.. إقفال 5 معامل ألبان وأجبان في منطقة واحدة
11:23 | 2026-05-08
16:55 | 2026-05-08
منذ سقوط الأسد.. هذا عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم
16:50 | 2026-05-08
متهم بالهجمات الكيميائية وإدارة الاغتيالات... سوريا توقف ضابطاً من عهد الأسد
16:38 | 2026-05-08
أزمة خطيرة قد تضرب إسرائيل
16:37 | 2026-05-08
الإمارات تدين الهجوم على مدينة السمارة وتؤكد دعمها لوحدة المغرب وسيادته
16:32 | 2026-05-08
إيران: استمرار الإجراءات العسكرية الأميركية بهرمز كارثية
16:25 | 2026-05-08
بالصور وللمرة الأولى: "البنتاغون" ينشر ملفات عن "الأجسام الطائرة" المجهولة.. شاهدوها
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
