الجيش الأميركي يعلن تحييد سفينتين وغارات تستهدف ناقلات في خليج عُمان

أعلن الجيش الأميركي عن تحييد سفينتين حاولتا انتهاك الحصار البحري في خليج ، وذلك قبل دخولهما إلى أحد الموانئ . وتزامن ذلك مع شن غارات جوية استهدفت عدة ناقلات فارغة كانت تحاول كسر الطوق المفروض على ، وفق ما نقلته وكالة " ".وفي السياق ذاته، كشف تقييم سري لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) أن لن تستطيع الصمود أمام هذا الحصار البحري الخانق لأكثر من 3 إلى 4 أشهر قبل أن تنهار اقتصادياً. ، وصف الرئيس الأميركي الحصار بأنه "جدار فولاذي"، مؤكداً تدمير زوارق وسفن إيرانية حاولت الاعتداء على ثلاث مدمرات أميركية أثناء عبورها مضيق هرمز بنجاح ومن دون إصابات.وشدد على أن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً رغم هذه الهجمات التي وصفها بـ"العدائية وغير المبررة"، مشيراً إلى أن القوات الأميركية في حالة تأهب لضمان رضوخ طهران لمطالب بالعودة إلى طاولة المفاوضات.