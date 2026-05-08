تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
رسالة إلى نتنياهو.. حركة إسرائيلية تطالب بمنع وصول المساعدات إلى غزة
Lebanon 24
08-05-2026
|
08:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت حركة إسرائيلية تطلق على نفسها "منتدى البطولة"، رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
إلى وقف وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى
قطاع غزة
.
Advertisement
وذكرت القناة
الإسرائيلية
السابعة أن الحركة التي تمثل 300 عائلة فقدت أبناءها في حرب غزة، بعثت برسالة إلى
نتنياهو
، ادعت فيها أن "استمرار وصول المساعدات إلى القطاع، يعزز مكانة
حماس
".
ونصت الرسالة على أن "حركة حماس تواصل تعزيز أجهزتها الأمنية وبسط نفوذها في قطاع غزة بفضل تدفق المساعدات إليها، والتي تُعد بمثابة "الأكسجين" اللازم لها، لاستعادة قدرات الحركة، وإعادة ترسيخ وجودها في أرض الميدان".
وذكَّر معدو الرسالة نتنياهو بالتزامات الحكومة منذ بداية الحملة، وقالوا: "وعدتمونا والشعب
الإسرائيلي
مرارًا وتكرارًا بأن حماس لن تُشكّل تهديدًا لإسرائيل مجددًا، وأنكم لن تتوقفوا حتى يتم
القضاء
على الحركة".
وحذرت العائلات الثكلى من أنه رغم هذه الوعود، لا تزال حماس تعمل على إعادة تأهيل نفسها، وتُعزز سيطرتها على قطاع غزة، بينما ينشغل الجيش الإسرائيلي في جبهات أخرى.
وأضافت العائلات في رسالتها: "نحن، العائلات الثكلى، لا نقبل بوضع تبقى فيه حماس، أو أي حركة إرهابية أخرى، تسيطر على غزة، وتُعرض أمن
إسرائيل
للخطر"، وفق تعبيرهم.
وفي ختام رسالتها، ناشدت العائلات نتنياهو شخصيًا بإصدار أمر بوقف فوري لما وصفوه بـ"بضائع الإرهاب"؛ مؤكدة أن "كل شاحنة من هذه الشاحنات تُعرّض جنود الجيش الإسرائيلي وسكان الجنوب للخطر".
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الرئيس الباكستاني: نطالب بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة من دون عوائق
Lebanon 24
الرئيس الباكستاني: نطالب بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة من دون عوائق
09/05/2026 01:16:23
09/05/2026 01:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول الشحنة الثالثة من المساعدات الفرنسية لدعم القطاع الصحي
Lebanon 24
وصول الشحنة الثالثة من المساعدات الفرنسية لدعم القطاع الصحي
09/05/2026 01:16:23
09/05/2026 01:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول شحنة جديدة من المساعدات الانسانية عبر مرفأ بيروت
Lebanon 24
وصول شحنة جديدة من المساعدات الانسانية عبر مرفأ بيروت
09/05/2026 01:16:23
09/05/2026 01:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول طائرة المساعدات القطرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي (الجديد)
Lebanon 24
وصول طائرة المساعدات القطرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي (الجديد)
09/05/2026 01:16:23
09/05/2026 01:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بنيامين نتنياهو
الإسرائيلية
الإسرائيلي
قطاع غزة
نتنياهو
بنيامين
قناة ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
منذ سقوط الأسد.. هذا عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم
Lebanon 24
منذ سقوط الأسد.. هذا عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم
16:55 | 2026-05-08
08/05/2026 04:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
متهم بالهجمات الكيميائية وإدارة الاغتيالات... سوريا توقف ضابطاً من عهد الأسد
Lebanon 24
متهم بالهجمات الكيميائية وإدارة الاغتيالات... سوريا توقف ضابطاً من عهد الأسد
16:50 | 2026-05-08
08/05/2026 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة خطيرة قد تضرب إسرائيل
Lebanon 24
أزمة خطيرة قد تضرب إسرائيل
16:38 | 2026-05-08
08/05/2026 04:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تدين الهجوم على مدينة السمارة وتؤكد دعمها لوحدة المغرب وسيادته
Lebanon 24
الإمارات تدين الهجوم على مدينة السمارة وتؤكد دعمها لوحدة المغرب وسيادته
16:37 | 2026-05-08
08/05/2026 04:37:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران: استمرار الإجراءات العسكرية الأميركية بهرمز كارثية
Lebanon 24
إيران: استمرار الإجراءات العسكرية الأميركية بهرمز كارثية
16:32 | 2026-05-08
08/05/2026 04:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
Lebanon 24
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
00:08 | 2026-05-08
08/05/2026 12:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
Lebanon 24
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
02:39 | 2026-05-08
08/05/2026 02:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
آلاف الأسلحة في جنوب لبنان.. تقرير إسرائيلي ينشر الصور
Lebanon 24
آلاف الأسلحة في جنوب لبنان.. تقرير إسرائيلي ينشر الصور
15:00 | 2026-05-08
08/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
02:19 | 2026-05-08
08/05/2026 02:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة صحية.. إقفال 5 معامل ألبان وأجبان في منطقة واحدة
Lebanon 24
فضيحة صحية.. إقفال 5 معامل ألبان وأجبان في منطقة واحدة
11:23 | 2026-05-08
08/05/2026 11:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2026-05-08
منذ سقوط الأسد.. هذا عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم
16:50 | 2026-05-08
متهم بالهجمات الكيميائية وإدارة الاغتيالات... سوريا توقف ضابطاً من عهد الأسد
16:38 | 2026-05-08
أزمة خطيرة قد تضرب إسرائيل
16:37 | 2026-05-08
الإمارات تدين الهجوم على مدينة السمارة وتؤكد دعمها لوحدة المغرب وسيادته
16:32 | 2026-05-08
إيران: استمرار الإجراءات العسكرية الأميركية بهرمز كارثية
16:25 | 2026-05-08
بالصور وللمرة الأولى: "البنتاغون" ينشر ملفات عن "الأجسام الطائرة" المجهولة.. شاهدوها
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
09/05/2026 01:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
09/05/2026 01:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
09/05/2026 01:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24