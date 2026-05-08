تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رسالة إلى نتنياهو.. حركة إسرائيلية تطالب بمنع وصول المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
08-05-2026 | 08:33
A-
A+
رسالة إلى نتنياهو.. حركة إسرائيلية تطالب بمنع وصول المساعدات إلى غزة
رسالة إلى نتنياهو.. حركة إسرائيلية تطالب بمنع وصول المساعدات إلى غزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعت حركة إسرائيلية تطلق على نفسها "منتدى البطولة"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى وقف وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
Advertisement
 
 
وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أن الحركة التي تمثل 300 عائلة فقدت أبناءها في حرب غزة، بعثت برسالة إلى نتنياهو، ادعت فيها أن "استمرار وصول المساعدات إلى القطاع، يعزز مكانة حماس".

ونصت الرسالة على أن "حركة حماس تواصل تعزيز أجهزتها الأمنية وبسط نفوذها في قطاع غزة بفضل تدفق المساعدات إليها، والتي تُعد بمثابة "الأكسجين" اللازم لها، لاستعادة قدرات الحركة، وإعادة ترسيخ وجودها في أرض الميدان".


وذكَّر معدو الرسالة نتنياهو بالتزامات الحكومة منذ بداية الحملة، وقالوا: "وعدتمونا والشعب الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا بأن حماس لن تُشكّل تهديدًا لإسرائيل مجددًا، وأنكم لن تتوقفوا حتى يتم القضاء على الحركة".


وحذرت العائلات الثكلى من أنه رغم هذه الوعود، لا تزال حماس تعمل على إعادة تأهيل نفسها، وتُعزز سيطرتها على قطاع غزة، بينما ينشغل الجيش الإسرائيلي في جبهات أخرى.


وأضافت العائلات في رسالتها: "نحن، العائلات الثكلى، لا نقبل بوضع تبقى فيه حماس، أو أي حركة إرهابية أخرى، تسيطر على غزة، وتُعرض أمن إسرائيل للخطر"، وفق تعبيرهم. 


وفي ختام رسالتها، ناشدت العائلات نتنياهو شخصيًا بإصدار أمر بوقف فوري لما وصفوه بـ"بضائع الإرهاب"؛ مؤكدة أن "كل شاحنة من هذه الشاحنات تُعرّض جنود الجيش الإسرائيلي وسكان الجنوب للخطر". (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الرئيس الباكستاني: نطالب بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة من دون عوائق
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الشحنة الثالثة من المساعدات الفرنسية لدعم القطاع الصحي
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول شحنة جديدة من المساعدات الانسانية عبر مرفأ بيروت
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول طائرة المساعدات القطرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي (الجديد)
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

نتنياهو

بنيامين

قناة ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-05-08
Lebanon24
16:50 | 2026-05-08
Lebanon24
16:38 | 2026-05-08
Lebanon24
16:37 | 2026-05-08
Lebanon24
16:32 | 2026-05-08
Lebanon24
16:25 | 2026-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24