رسالة إلى نتنياهو.. حركة إسرائيلية تطالب بمنع وصول المساعدات إلى غزة

دعت حركة إسرائيلية تطلق على نفسها "منتدى البطولة"، رئيس الوزراء إلى وقف وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى .

وذكرت القناة السابعة أن الحركة التي تمثل 300 عائلة فقدت أبناءها في حرب غزة، بعثت برسالة إلى ، ادعت فيها أن "استمرار وصول المساعدات إلى القطاع، يعزز مكانة ".



ونصت الرسالة على أن "حركة حماس تواصل تعزيز أجهزتها الأمنية وبسط نفوذها في قطاع غزة بفضل تدفق المساعدات إليها، والتي تُعد بمثابة "الأكسجين" اللازم لها، لاستعادة قدرات الحركة، وإعادة ترسيخ وجودها في أرض الميدان".





وذكَّر معدو الرسالة نتنياهو بالتزامات الحكومة منذ بداية الحملة، وقالوا: "وعدتمونا والشعب مرارًا وتكرارًا بأن حماس لن تُشكّل تهديدًا لإسرائيل مجددًا، وأنكم لن تتوقفوا حتى يتم على الحركة".





وحذرت العائلات الثكلى من أنه رغم هذه الوعود، لا تزال حماس تعمل على إعادة تأهيل نفسها، وتُعزز سيطرتها على قطاع غزة، بينما ينشغل الجيش الإسرائيلي في جبهات أخرى.





وأضافت العائلات في رسالتها: "نحن، العائلات الثكلى، لا نقبل بوضع تبقى فيه حماس، أو أي حركة إرهابية أخرى، تسيطر على غزة، وتُعرض أمن للخطر"، وفق تعبيرهم.