تقرير جديد عن "نووي إيران".. ماذا فعلت به "الضربات"؟

كشفت هيئة رقابية أن الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد أعادت برنامجها نحو عامين إلى الوراء، حسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن تقرير جديد أصدره معهد العلوم والأمن الدولي، أن تلك الضربات على البنية التحتية النووية أعاقت قدرة على تطوير سلاح نووي، وربما مددت المدة الزمنية اللازمة لإنتاج قنبلة نووية إلى ما بين 9 أشهر وعامين.





وقالت الهيئة الرقابية إن ما لا يقل عن 6 مواقع نووية تعرضت لهجمات منذ بدء الحرب في 28 فبراير، بينها منشآت لتخصيب اليورانيوم ومواقع مرتبطة بأعمال تطوير الأسلحة النووية. كما أسفرت الهجمات عن مقتل علماء نوويين إيرانيين، رغم أن العدد لا يزال غير مؤكد.



وجاء في تقرير المعهد: "لقد أعادت الهجمات قدرة تصنيع أسلحة نووية إلى الوراء بشكل أكبر". وأضاف أن التقييمات الاستخباراتية الأخيرة، التي أشارت إلى أن الهجمات لم تؤخر الجدول ، "لا تتوافق مع حجم الأضرار الظاهرة، وتتطلب مزيدًا من التفسير والتدقيق".



وأشار المعهد إلى أن جزءاً كبيراً من مخزون إيران من "اليورانيوم المخصب" يبدو الآن محصوراً في مواقع يمكن اكتشاف أي تحرك منها بسهولة، ما يجعل الوصول إليه واستخدامه أكثر صعوبة.

وأشار التقرير إلى أن إيران كانت قادرة، قبل الضربات التي استهدفت أهم 3 مواقع نووية في يونيو الماضي، على إنتاج جهاز نووي بدائي غير قابل للإطلاق عبر الصواريخ خلال 6 أشهر تقريبًا وبدرجة عالية من اليقين.



أما الآن، يضيف التقرير، فإن أي محاولة من هذا النوع ستكون أكثر صعوبة بكثير، مع انخفاض احتمال النجاح إلى «أقل بكثير من 100%» حتى ضمن إطار زمني أطول يتراوح بين 9 أشهر وعامين. (إرم نيوز)