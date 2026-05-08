تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بعد اتهامات.. العراق ينفي دعم نائب وزير النفط لإيران
Lebanon 24
08-05-2026
|
07:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت وزارة النفط العراقية اتهام
الولايات المتحدة
لنائب الوزير علي معارج البهادلي بمساعدة
إيران على
الالتفاف على العقوبات.
Advertisement
ورفضت الوزارة الاتهامات الموجهة ضدّ البهادلي، مشدّدة على "أهمية اعتماد الشفافية والمسؤولية في التعامل مع جميع
القضايا
والاتهامات استنادا إلى الأدلة والوقائع"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
إلا أنها أبدت استعدادها للتحقيق في القضية، رغم إشارتها إلى أن "عمليات تصدير النفط الخام وتسويقه وتحميل الناقلات والإجراءات المرتبطة بذلك لا تدخل في إطار مهام البهادلي".
وأتى ذلك، بعدما أعلنت
وزارة الخارجية
الأميركية أمس الخميس فرضَ عقوبات على نائب وزير النفط العراقي، قائلة إنه "استغلّ منصبه الحكومي لتحويل نفط
عراقي
دعماً للنظام
الإيراني
ووكلائه الإرهابيين".
كما اتّهمته أيضا بالاحتيال من طريق خلط نفط إيراني بآخر عراقي، ضمن مخطّط لمساعدة الجمهورية الإسلامية على تفادي العقوبات.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت العام الماضي عقوبات على كيانات يديرها رجل أعمال عراقي في إطار الاتهامات نفسها، غير أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) نفت في حينه وجود أيّ عمليات خلط للنفط في موانئ البلاد أو مياهها الإقليمية لمصلحة
إيران
، التي يخضع نفطها لعقوبات أميركية.
وفي حين تربط إيران وأطراف رئيسة في العراق علاقات وثيقة، تكثّف
واشنطن
من جهتها ضغوطها على بغداد للتحّرك في اتجاه نزع سلاح الفصائل المدعومة من طهران، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، وفق "فرانس برس".
يذكر أنه منذ انطلاق الحرب الأميركية
الإسرائيلية
على إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، نفّذت هذه الجماعات أكثر من 600 هجوم على منشآت ومصالح أميركية في العراق.
(العربية)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الروسي ينفي نقل معلومات استخباراتية لإيران
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي ينفي نقل معلومات استخباراتية لإيران
09/05/2026 01:16:37
09/05/2026 01:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ ف ب": نائب وزير الخارجية الإيراني ينفي تحديد موعد لجولة مفاوضات مقبلة مع واشنطن
Lebanon 24
"أ ف ب": نائب وزير الخارجية الإيراني ينفي تحديد موعد لجولة مفاوضات مقبلة مع واشنطن
09/05/2026 01:16:37
09/05/2026 01:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
والد الشهيدة زهراء عبود ينفي اتهامات التقصير ويحدد موعد التشييع
Lebanon 24
والد الشهيدة زهراء عبود ينفي اتهامات التقصير ويحدد موعد التشييع
09/05/2026 01:16:37
09/05/2026 01:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات متزامنة ضد حزب الله ونفي متكرر
Lebanon 24
اتهامات متزامنة ضد حزب الله ونفي متكرر
09/05/2026 01:16:37
09/05/2026 01:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إيران على
الإيراني
الجمهوري
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
منذ سقوط الأسد.. هذا عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم
Lebanon 24
منذ سقوط الأسد.. هذا عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم
16:55 | 2026-05-08
08/05/2026 04:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
متهم بالهجمات الكيميائية وإدارة الاغتيالات... سوريا توقف ضابطاً من عهد الأسد
Lebanon 24
متهم بالهجمات الكيميائية وإدارة الاغتيالات... سوريا توقف ضابطاً من عهد الأسد
16:50 | 2026-05-08
08/05/2026 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة خطيرة قد تضرب إسرائيل
Lebanon 24
أزمة خطيرة قد تضرب إسرائيل
16:38 | 2026-05-08
08/05/2026 04:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تدين الهجوم على مدينة السمارة وتؤكد دعمها لوحدة المغرب وسيادته
Lebanon 24
الإمارات تدين الهجوم على مدينة السمارة وتؤكد دعمها لوحدة المغرب وسيادته
16:37 | 2026-05-08
08/05/2026 04:37:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران: استمرار الإجراءات العسكرية الأميركية بهرمز كارثية
Lebanon 24
إيران: استمرار الإجراءات العسكرية الأميركية بهرمز كارثية
16:32 | 2026-05-08
08/05/2026 04:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
Lebanon 24
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
00:08 | 2026-05-08
08/05/2026 12:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
Lebanon 24
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
02:39 | 2026-05-08
08/05/2026 02:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
آلاف الأسلحة في جنوب لبنان.. تقرير إسرائيلي ينشر الصور
Lebanon 24
آلاف الأسلحة في جنوب لبنان.. تقرير إسرائيلي ينشر الصور
15:00 | 2026-05-08
08/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟
02:19 | 2026-05-08
08/05/2026 02:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة صحية.. إقفال 5 معامل ألبان وأجبان في منطقة واحدة
Lebanon 24
فضيحة صحية.. إقفال 5 معامل ألبان وأجبان في منطقة واحدة
11:23 | 2026-05-08
08/05/2026 11:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2026-05-08
منذ سقوط الأسد.. هذا عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم
16:50 | 2026-05-08
متهم بالهجمات الكيميائية وإدارة الاغتيالات... سوريا توقف ضابطاً من عهد الأسد
16:38 | 2026-05-08
أزمة خطيرة قد تضرب إسرائيل
16:37 | 2026-05-08
الإمارات تدين الهجوم على مدينة السمارة وتؤكد دعمها لوحدة المغرب وسيادته
16:32 | 2026-05-08
إيران: استمرار الإجراءات العسكرية الأميركية بهرمز كارثية
16:25 | 2026-05-08
بالصور وللمرة الأولى: "البنتاغون" ينشر ملفات عن "الأجسام الطائرة" المجهولة.. شاهدوها
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
09/05/2026 01:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
09/05/2026 01:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
09/05/2026 01:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24