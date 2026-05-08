بعد اتهامات.. العراق ينفي دعم نائب وزير النفط لإيران

نفت وزارة النفط العراقية اتهام لنائب الوزير علي معارج البهادلي بمساعدة الالتفاف على العقوبات.

ورفضت الوزارة الاتهامات الموجهة ضدّ البهادلي، مشدّدة على "أهمية اعتماد الشفافية والمسؤولية في التعامل مع جميع والاتهامات استنادا إلى الأدلة والوقائع"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

إلا أنها أبدت استعدادها للتحقيق في القضية، رغم إشارتها إلى أن "عمليات تصدير النفط الخام وتسويقه وتحميل الناقلات والإجراءات المرتبطة بذلك لا تدخل في إطار مهام البهادلي".

وأتى ذلك، بعدما أعلنت الأميركية أمس الخميس فرضَ عقوبات على نائب وزير النفط العراقي، قائلة إنه "استغلّ منصبه الحكومي لتحويل نفط دعماً للنظام ووكلائه الإرهابيين".

كما اتّهمته أيضا بالاحتيال من طريق خلط نفط إيراني بآخر عراقي، ضمن مخطّط لمساعدة الجمهورية الإسلامية على تفادي العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت العام الماضي عقوبات على كيانات يديرها رجل أعمال عراقي في إطار الاتهامات نفسها، غير أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) نفت في حينه وجود أيّ عمليات خلط للنفط في موانئ البلاد أو مياهها الإقليمية لمصلحة ، التي يخضع نفطها لعقوبات أميركية.

وفي حين تربط إيران وأطراف رئيسة في العراق علاقات وثيقة، تكثّف من جهتها ضغوطها على بغداد للتحّرك في اتجاه نزع سلاح الفصائل المدعومة من طهران، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، وفق "فرانس برس".

يذكر أنه منذ انطلاق الحرب الأميركية على إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، نفّذت هذه الجماعات أكثر من 600 هجوم على منشآت ومصالح أميركية في العراق. (العربية)