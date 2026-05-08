تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد اتهامات.. العراق ينفي دعم نائب وزير النفط لإيران

Lebanon 24
08-05-2026 | 07:39
A-
A+
بعد اتهامات.. العراق ينفي دعم نائب وزير النفط لإيران
بعد اتهامات.. العراق ينفي دعم نائب وزير النفط لإيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفت وزارة النفط العراقية اتهام الولايات المتحدة لنائب الوزير علي معارج البهادلي بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات.
Advertisement
 
 
ورفضت الوزارة الاتهامات الموجهة ضدّ البهادلي، مشدّدة على "أهمية اعتماد الشفافية والمسؤولية في التعامل مع جميع القضايا والاتهامات استنادا إلى الأدلة والوقائع"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
إلا أنها أبدت استعدادها للتحقيق في القضية، رغم إشارتها إلى أن "عمليات تصدير النفط الخام وتسويقه وتحميل الناقلات والإجراءات المرتبطة بذلك لا تدخل في إطار مهام البهادلي".
 
وأتى ذلك، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الخميس فرضَ عقوبات على نائب وزير النفط العراقي، قائلة إنه "استغلّ منصبه الحكومي لتحويل نفط عراقي دعماً للنظام الإيراني ووكلائه الإرهابيين".
كما اتّهمته أيضا بالاحتيال من طريق خلط نفط إيراني بآخر عراقي، ضمن مخطّط لمساعدة الجمهورية الإسلامية على تفادي العقوبات.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت العام الماضي عقوبات على كيانات يديرها رجل أعمال عراقي في إطار الاتهامات نفسها، غير أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) نفت في حينه وجود أيّ عمليات خلط للنفط في موانئ البلاد أو مياهها الإقليمية لمصلحة إيران، التي يخضع نفطها لعقوبات أميركية.
وفي حين تربط إيران وأطراف رئيسة في العراق علاقات وثيقة، تكثّف واشنطن من جهتها ضغوطها على بغداد للتحّرك في اتجاه نزع سلاح الفصائل المدعومة من طهران، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، وفق "فرانس برس".
يذكر أنه منذ انطلاق الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، نفّذت هذه الجماعات أكثر من 600 هجوم على منشآت ومصالح أميركية في العراق. (العربية)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الروسي ينفي نقل معلومات استخباراتية لإيران
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ ف ب": نائب وزير الخارجية الإيراني ينفي تحديد موعد لجولة مفاوضات مقبلة مع واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
والد الشهيدة زهراء عبود ينفي اتهامات التقصير ويحدد موعد التشييع
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
اتهامات متزامنة ضد حزب الله ونفي متكرر
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إيران على

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-05-08
Lebanon24
16:50 | 2026-05-08
Lebanon24
16:38 | 2026-05-08
Lebanon24
16:37 | 2026-05-08
Lebanon24
16:32 | 2026-05-08
Lebanon24
16:25 | 2026-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24