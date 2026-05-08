عراقجي يحذر من "مغامرة أميركية جديدة": إيران لن ترضخ للضغوط

08-05-2026 | 08:40
حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مما وصفه بـ"مغامرة عسكرية أميركية جديدة"، وأكد أن بلاده "لن ترضخ للضغوط"، مؤكداً أن نسبة مخزون الصواريخ ومنصات الإطلاق الإيرانية "120%" لا "75%"، حسب قوله.
وقال عراقجي عبر حسابه في منصة "إكس"، إن "الولايات المتحدة تلجأ في كل مرة يُطرح فيها حل دبلوماسي إلى مغامرة عسكرية غير محسوبة"، متسائلًا عمّا إذا كان ذلك "تكتيكًا أعمى للضغط"، أو "خداعًا من جهة تخريبية تسعى لدفع الرئيس الأمريكي إلى مستنقع جديد"، على حد تعبيره.

وذكر عراقجي أن النتيجة تبقى واحدة في جميع الأحوال، وهي أن "الإيرانيين لن ينحنوا أمام الضغوط، لكن الدبلوماسية هي التي تدفع الثمن دائمًا".

وفي جانب آخر من تصريحاته، انتقد عراقجي تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بشأن القدرات العسكرية الإيرانية، قائلًا إن الحديث عن تراجع مخزون الصواريخ ومنظومات الإطلاق إلى 75% "غير صحيح"، مضيفًا أن "النسبة الحقيقية تبلغ 120%".

وأكد عراقجي في ختام تصريحاته أن إيران تحتفظ بجاهزية كاملة للدفاع عن أراضيها وشعبها في مواجهة أي تصعيد محتمل.

وجاءت تصريحات عراقجي بعد مواجهات عسكرية اندلعت الليلة الماضية بين القوات الإيرانية والأميركية بالقرب من مضيق هرمز. (إرم نيوز)
