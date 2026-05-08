هرمز يشتعل بالاشتباكات.. وواشنطن تعطل 3 سفن إيرانية

وقالت القيادة المركزية الأميركية "CENTCOM" إن قواتها عطلت ناقلتي نفط غير محمّلتين ترفعان ، أثناء محاولتهما دخول ميناء إيراني على خليج عُمان.وأوضحت أن مقاتلة من طراز "F/A-18 Super Hornet"، انطلقت من حاملة الطائرات "USS George H.W. Bush"، استهدفت مداخن الناقلتين بذخائر دقيقة لمنعهما من مواصلة طريقهما.كما أشارت "CENTCOM" إلى أنها عطلت، الأربعاء، ناقلة "M/T Hasna"، بعدما حاولت الإبحار نحو ميناء إيراني في خليج عُمان. وبحسب البيان، استهدفتها مقاتلة من الطراز نفسه انطلقت من حاملة الطائرات "USS Abraham Lincoln"، بعدة طلقات من مدفع عيار 20 ملم، ما أدى إلى تعطيل دفة السفينة.وأكدت القيادة المركزية أن السفن الثلاث لم تعد متجهة إلى إيران، فيما قال قائدها الأدميرال براد كوبر إن القوات الأميركية في ملتزمة بالتنفيذ الكامل للحصار على السفن الداخلة إلى إيران أو الخارجة منها.وكانت "CENTCOM" أعلنت، الخميس، أن القوات الأميركية اعترضت هجمات إيرانية وصفتها بـ"غير المبررة"، وردت بضربات للدفاع عن النفس أثناء عبور مدمرات أميركية مضيق هرمز باتجاه خليج عُمان في 7 أيار.في المقابل، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بوقوع اشتباكات متفرقة بين القوات الإيرانية والقطع البحرية الأميركية في منطقة مضيق هرمز.ونقلت الوكالة عن محافظ ميناب، محمد راد مهر، أن سفينة شحن قرب مياه المدينة أصيبت واندلع فيها حريق نتيجة الاشتباكات ليل الخميس، مشيراً إلى وجود 15 بحاراً على متنها، ونقل 10 مصابين إلى المستشفى، مع استمرار البحث لمعرفة وضع الباقين.وكان الرئيس الأميركي قال إن 3 مدمرات أميركية عبرت مضيق هرمز "بنجاح كبير" رغم تعرضها لإطلاق نار، مؤكداً أن الهجوم الإيراني لم يلحق بها أي أضرار، وأن المهاجمين تكبدوا "خسائر كبيرة".وأضاف عبر "تروث سوشيال" أن القوات الأميركية دمرت "بالكامل" المهاجمين الإيرانيين وعدداً من القوارب الصغيرة، وأن الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت المدمرات "تم إسقاطها وإحراقها بسهولة".وأشار إلى أن المدمرات ستعود للانضمام إلى الحصار البحري الذي وصفه بأنه "جدار من الفولاذ". (الشرق)