تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سنتكوم تعلن ضرب ناقلتي نفط إيرانيتين

Lebanon 24
08-05-2026 | 11:53
A-
A+
سنتكوم تعلن ضرب ناقلتي نفط إيرانيتين
سنتكوم تعلن ضرب ناقلتي نفط إيرانيتين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 أعلن الجيش الأميركي، أنه "ضرب ناقلتين ترفعان العلم الإيراني بإطلاق النار عليهما أثناء محاولتهما الوصول إلى ميناء إيراني في خليج عُمان، في انتهاك للحصار الأميركي المستمر".

وأوقفت واشنطن حتى الآن بالقوة أربع سفن قالت إنها كانت تحاول كسر الحصار الذي تفرضه على سواحل إيران منذ 13 نيسان.

وقالت القيادة المركزية "سنتكوم" في بيان، عبر منصة "إكس"، أرفقته بلقطات للضربات التي استهدفت السفينتين، إن "طائرة من طراز "إف/إيه 18 سوبر هورنت" تابعة للبحرية الأميركية عطلت ناقلتي النفط "إم/تي سي ستار 3" و"إم/تي سيفدا" من طريق "إطلاق ذخائر دقيقة على مداخنهما، ما منع السفينتين من بلوغ سواحل إيران".

وكانت طائرة من الطراز نفسه قد عطلت الأربعاء سفينة أخرى ترفع العلم الإيراني، وهي ناقلة النفط "حسناء"، باستهداف دفتها بمدفع عيار 20 ملم.

وفي 19 نيسان، حاولت السفينة "إم/في توسكا" التي ترفع العلم الإيراني كسر الحصار وتجاهلت تحذيرات متعددة من مدمرة أميركية، حسبما ذكرت "سنتكوم" حينها.

في نهاية المطاف، أمرت المدمرة الأميركية طاقم السفينة بإخلاء غرفة المحركات، ثم قصفتها بعدة قذائف من مدفعها عيار خمس بوصات، ما أدى إلى تعطيلها.

أغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الحيوي بعد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية بعد فشل جولة محادثات سلام في باكستان في تحقيق اختراق الشهر الماضي، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سنتكوم" تعلن تطبيق الحصار على ناقلة نفط جديدة
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم: القوات المسلحة الإيرانية تمنع ناقلتي نفط من عبور هرمز اليوم
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي: توقيف ناقلة نفط فارغة ترفع العلم الإيراني كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ عن مسؤول أميركيّ: وزارة العدل بدأت بالفعل بإجراءات مصادرة ناقلتي نفط مرتبطتين بإيران
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الفرنسية

الإيراني

إسرائيل

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-05-08
Lebanon24
16:50 | 2026-05-08
Lebanon24
16:38 | 2026-05-08
Lebanon24
16:37 | 2026-05-08
Lebanon24
16:32 | 2026-05-08
Lebanon24
16:25 | 2026-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24