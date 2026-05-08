سنتكوم تعلن ضرب ناقلتي نفط إيرانيتين

أعلن الجيش الأميركي، أنه "ضرب ناقلتين ترفعان بإطلاق النار عليهما أثناء محاولتهما الوصول إلى ميناء إيراني في خليج عُمان، في انتهاك للحصار الأميركي المستمر".

وأوقفت حتى الآن بالقوة أربع سفن قالت إنها كانت تحاول كسر الحصار الذي تفرضه على سواحل منذ 13 نيسان.

وقالت القيادة المركزية "سنتكوم" في بيان، عبر منصة "إكس"، أرفقته بلقطات للضربات التي استهدفت السفينتين، إن "طائرة من طراز "إف/إيه 18 سوبر هورنت" تابعة للبحرية الأميركية عطلت ناقلتي "إم/تي سي ستار 3" و"إم/تي سيفدا" من طريق "إطلاق ذخائر دقيقة على مداخنهما، ما منع السفينتين من بلوغ سواحل إيران".

وكانت طائرة من الطراز نفسه قد عطلت الأربعاء سفينة أخرى ترفع العلم الإيراني، وهي ناقلة النفط "حسناء"، باستهداف دفتها بمدفع عيار 20 ملم.

وفي 19 نيسان، حاولت السفينة "إم/في توسكا" التي ترفع العلم الإيراني كسر الحصار وتجاهلت تحذيرات متعددة من مدمرة أميركية، حسبما ذكرت "سنتكوم" حينها.

في نهاية المطاف، أمرت المدمرة الأميركية طاقم السفينة بإخلاء غرفة المحركات، ثم قصفتها بعدة قذائف من مدفعها عيار خمس بوصات، ما أدى إلى تعطيلها.

أغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الحيوي بعد بدء الحرب الأميركية عليها في 28 شباط.

وأعلنت فرض حصار على الموانئ بعد فشل جولة محادثات سلام في باكستان في تحقيق اختراق الشهر الماضي، بحسب "وكالة الصحافة ".