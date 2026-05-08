الإمارات وفنلندا.. تعاون أوسع وتضامن ضد الاعتداءات الإيرانية

بحث رئيس آل ، خلال اتصال هاتفي مع رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز العلاقات ـ الفنلندية وتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستدامة، بما يدعم الأولويات التنموية للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.وتناول الاتصال أيضاً تطورات الأوضاع في وما تحمله من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.وجدد الرئيس الفنلندي إدانته للاعتداءات التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في دولة ، معتبراً أنها انتهاك لسيادة الدولة والقوانين الدولية، ومؤكداً تضامن فنلندا مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.