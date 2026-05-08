واشنطن تتوقع ردا من إيران على مقترح السلام

08-05-2026 | 12:39
 قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع ردا من إيران في وقت لاحق من اليوم على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب في الخليج، على الرغم من وقوع اشتباكات بين قوات أميركية وإيرانية في الخليج وتعرض الإمارات لهجوم جديد.

وشهدت الأيام القليلة الماضية أكبر ‌موجات تصعيد في القتال بمضيق هرمز وحوله منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الشهر الماضي، حتى مع إشارة الولايات المتحدة وإيران إلى اقترابهما أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الحرب.

وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بوقوع اشتباكات متفرقة بين القوات المسلحة الإيرانية وسفن أميركية في مضيق هرمز اليوم.

وأعلن الجيش الأميركي أنه استهدف سفينتين مرتبطتين بإيران كانتا تحاولان دخول ميناء إيراني. وقد أصابت طائرة مقاتلة أميركية السفينتين ومنعتهما من دخول إيران.

واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار الصامد منذ الإعلان عنه في السابع من أبريل نيسان، لكنه تعرض لضغوط أكبر خلال الأسبوع الجاري منذ أن أعلن ترامب عن مهمة بحرية جديدة في المضيق قبل أن يتراجع عنها.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لصحفيين في روما اليوم "من المفترض أن نتلقى شيئا اليوم. نتوقع ردا منهم، وسنرى مضمونه. نأمل أن يكون هذا الرد بمثابة خطوة تفضي إلى عقد عملية تفاوض جادة".

وذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا رغم التصعيد. وجاء ذلك في وقت تنتظر فيه واشنطن ردا ⁠من طهران على مقترح لإنهاء الحرب أولا، على أن تبدأ بعده محادثات لحل القضايا الأكثر صعوبة، مثل مصير برنامج إيران النووي.

وقال ترامب إن ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعرضت لهجوم أثناء عبورها من مضيق هرمز، وإن الجيش الأمريكي رد بإطلاق النار.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "عبرت ثلاث مدمرات أمريكية عالمية المستوى مضيق هرمز بنجاح كبير تحت النيران. لم يلحق ضرر بالمدمرات الثلاث، لكن ضررا جسيما لحق بالمهاجمين الإيرانيين".

وقال ترامب لاحقا لصحفيين إن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا، وسعى إلى التقليل من شأن تبادل إطلاق النار.

واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار الصامد منذ الإعلان عنه في السابع من نيسان، لكنه تعرض لضغوط أكبر خلال الأسبوع الجاري منذ أن أعلن ترامب عن مهمة بحرية جديدة في المضيق قبل أن يتراجع عنها.

وقال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي "في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي، تختار الولايات المتحدة مغامرة عسكرية متهورة".

