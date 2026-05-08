توقف تجاري كامل في هرمز عقب تصعيد أميركي-إيراني

وأوضحت الوكالة أن القوات الأميركية ضربت مواقع صواريخ وطائرات مسيّرة وأصولاً عسكرية إيرانية، متهمة إياها باستهداف ثلاث سفن حربية أميركية أثناء عبورها.واستمرت الاشتباكات منذ الخميس، بما في ذلك قصف أميركي لناقلات نفط إيرانية، مع تصريحات إيرانية عن "انتهاك فاضح" للهدنة الهشة التي أعلنها لإتاحة التفاوض.نقلت وكالة "فارس" عن "اشتباكات متقطعة" بين قواتها وسفن أميركية في المضيق، دون تفاصيل عن طبيعتها أو خسائرها.وفي المضيق الاستراتيجي الممتد من العربي إلى المحيط الهندي، سُمع دوي انفجار اليوم الجمعة في مدينة سيريك الإيرانية القريبة، بحسب " " نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية.سابقاً، أفاد حاكم ميناب محمد رادمهر بهجوم أميركي ليل الخميس على زورق شحن مدني قرب مياه المدينة في مضيق هرمز وبحر ، أسفر عن إصابة 10 بحارة واختفاء 5 آخرين.