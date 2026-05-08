عربي-دولي
توقف تجاري كامل في هرمز عقب تصعيد أميركي-إيراني
Lebanon 24
08-05-2026
|
13:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وكالة "بلومبيرغ" توقفاً تاماً للحركة التجارية في مضيق هرمز منذ الثلاثاء، بعد مواجهات ليلية بين
الولايات المتحدة
وإيران بالقرب من الممر، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار على أهداف عسكرية.
وأوضحت الوكالة أن القوات الأميركية ضربت مواقع صواريخ وطائرات مسيّرة وأصولاً عسكرية إيرانية، متهمة إياها باستهداف ثلاث سفن حربية أميركية أثناء عبورها.
واستمرت الاشتباكات منذ الخميس، بما في ذلك قصف أميركي لناقلات نفط إيرانية، مع تصريحات إيرانية عن "انتهاك فاضح" للهدنة الهشة التي أعلنها
الرئيس دونالد ترامب
لإتاحة التفاوض.
نقلت وكالة "فارس"
الإيرانية
عن "اشتباكات متقطعة" بين قواتها وسفن أميركية في المضيق، دون تفاصيل عن طبيعتها أو خسائرها.
وفي المضيق الاستراتيجي الممتد من
الخليج
العربي إلى المحيط الهندي، سُمع دوي انفجار اليوم الجمعة في مدينة سيريك الإيرانية القريبة، بحسب "
رويترز
" نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية.
سابقاً، أفاد حاكم ميناب محمد رادمهر بهجوم أميركي ليل الخميس على زورق شحن مدني قرب مياه المدينة في مضيق هرمز وبحر
عمان
، أسفر عن إصابة 10 بحارة واختفاء 5 آخرين.
القيادة المركزية الأميركية: الحصار أدى إلى توقف التجارة الاقتصادية بحرا من إيران وإليها بشكل كامل
القيادة المركزية الأميركية: الحصار أدى إلى توقف التجارة الاقتصادية بحرا من إيران وإليها بشكل كامل
وكالة مهر عن مسؤول إيراني: 10 مصابين و5 مفقودين من طاقم سفينة تجارية إيرانية بعد هجوم أميركي قرب مضيق هرمز
وكالة مهر عن مسؤول إيراني: 10 مصابين و5 مفقودين من طاقم سفينة تجارية إيرانية بعد هجوم أميركي قرب مضيق هرمز
مسؤولون أميركيون لـ"واشنطن بوست": أجبرنا 6 سفن تجارية على العودة من مضيق هرمز
مسؤولون أميركيون لـ"واشنطن بوست": أجبرنا 6 سفن تجارية على العودة من مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني: لم تعبر مضيق هرمز أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط خلال الساعات الماضية
الحرس الثوري الإيراني: لم تعبر مضيق هرمز أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط خلال الساعات الماضية
