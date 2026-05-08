بعد نشر البنتاغون ملفات الظواهر المجهولة...ترامب: “افرحوا واستمتعوا”

حث الرئيس الأميركي الشعب الأميركي على "الفرح والاستمتاع" بالوثائق التي نشرها بخصوص الأجسام الطائرة المجهولة.

وكتب على منصة "تروث سوشيال": "كما وعدتكم، نشرت الدفعة الأولى من ملفات الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الشاذة المجهولة الهوية.. افرحوا واستمتعوا".

وذكّر أنه "وفى بوعده، على عكس الإدارات السابقة التي كانت، غير شفافة في هذا الشأن"، وأعرب عن ثقته بأن "الناس سيكونون الآن قادرين على أن يقرروا بأنفسهم ما الذي يحدث بالفعل".

وأشار ترامب إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه لتحقيق الشفافية القصوى"، وقال: "سعيا وراء الشفافية الكاملة والقصوى، اعتبرت أنه شرف لي أن أوكل إلى إدارتي مهمة تحديد وتقديم الوثائق الحكومية المتعلقة بالحياة الفضائية وخارج الأرض، والظواهر الجوية غير المحددة، والأجسام الطائرة المجهولة الهوية".

وكان البنتاغون قد بدأ في وقت سابق بنشر الملفات التي وعد بها ترامب بشأن الأجسام الطائرة المجهولة.

وأكدت وزارة الحرب الأميركية أن "مضمون هذه المواد لا يشكل دليلا على وجود كائنات فضائية"، ودعت القطاع الخاص للمساعدة في تحليلها وحل ألغازها.

وأعلن البنتاغون في وقت سابق، أنه "سيواصل نشر وثائق جديدة بشأن الأجسام الطائرة المجهولة كل بضعة أسابيع خلال الفترة ".