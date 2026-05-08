بعد سقوط مسيّرتين في لاتفيا.. كييف تدرس إرسال خبراء لحماية المجال الجوي

أكد وزير خارجية أندريه سيبيها أن بلاده تدرس إرسال خبراء للمساعدة في تعزيز ‌أمن المجال الجوي فوق دول ، وذلك بعد تحطم طائرتين مسيرتين يُعتقد أنهما أوكرانيتان في بعد أن دخلتا إليها من .

وأعلنت لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وهي دول ⁠أعضاء في وتجاور روسيا، عن وقوع عدد من الحوادث المماثلة في الأشهر القليلة الماضية في الوقت الذي صعدت فيه أوكرانيا من هجماتها بعيدة المدى على عدوها.

وقال سيبيها في منشور على منصة إكس "إذا تأكدنا من أن الطائرتين كانتا أوكرانيتين وأن روسيا تعمّدت إخراجهما ‌من ⁠مسارهما وتوجيههما نحو لاتفيا باستخدام الحرب الإلكترونية، فسوف نقدم اعتذارنا الصادق لأصدقائنا في لاتفيا".

وأضاف "ندرس أيضا إمكانية إرسال فرق خبراء أوكرانية للمساعدة بشكل مباشر في ⁠تعزيز أمن المجال الجوي لأصدقائنا ضد أي نوع من الحوادث".

وأكد سيبيها أن أوكرانيا تعمل على تقليل مخاطر ⁠تكرار مثل هذه الحوادث.

وقالت الشرطة ورجال إطفاء في لاتفيا إن أربعة خزانات وقود فارغة ⁠تضررت في الحادث الذي وقع أمس الخميس في ريزكني على بعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود مع روسيا.