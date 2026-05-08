تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد سقوط مسيّرتين في لاتفيا.. كييف تدرس إرسال خبراء لحماية المجال الجوي

Lebanon 24
08-05-2026 | 14:30
A-
A+
بعد سقوط مسيّرتين في لاتفيا.. كييف تدرس إرسال خبراء لحماية المجال الجوي
بعد سقوط مسيّرتين في لاتفيا.. كييف تدرس إرسال خبراء لحماية المجال الجوي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 أكد وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها أن بلاده تدرس إرسال خبراء للمساعدة في تعزيز ‌أمن المجال الجوي فوق دول البلطيق، وذلك بعد تحطم طائرتين مسيرتين يُعتقد أنهما أوكرانيتان في لاتفيا بعد أن دخلتا إليها من روسيا.

وأعلنت لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وهي دول ⁠أعضاء في حلف شمال الأطلسي وتجاور روسيا، عن وقوع عدد من الحوادث المماثلة في الأشهر القليلة الماضية في الوقت الذي صعدت فيه أوكرانيا من هجماتها بعيدة المدى على عدوها.

وقال سيبيها في منشور على منصة إكس "إذا تأكدنا من أن الطائرتين كانتا أوكرانيتين وأن روسيا تعمّدت إخراجهما ‌من ⁠مسارهما وتوجيههما نحو لاتفيا باستخدام الحرب الإلكترونية، فسوف نقدم اعتذارنا الصادق لأصدقائنا في لاتفيا".

وأضاف "ندرس أيضا إمكانية إرسال فرق خبراء أوكرانية للمساعدة بشكل مباشر في ⁠تعزيز أمن المجال الجوي لأصدقائنا ضد أي نوع من الحوادث".

وأكد سيبيها أن أوكرانيا تعمل على تقليل مخاطر ⁠تكرار مثل هذه الحوادث.

وقالت الشرطة ورجال إطفاء في لاتفيا إن أربعة خزانات وقود فارغة ⁠تضررت في الحادث الذي وقع أمس الخميس في ريزكني على بعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود مع روسيا.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع السعودية: اعتراض 12 مسيّرة بعد دخولها المجال الجوي
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أمس عدة منظومات دفاع جوي لتعزيز تفوق قواتنا الجوية على المجال الجوي الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
فتح المجال الجويّ في إيران جزئياً
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24

حلف شمال الأطلسي

شمال الأطلسي

أوكرانيا

الأطلسي

البلطيق

رنا ❗️

لاتفيا

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-05-08
Lebanon24
16:50 | 2026-05-08
Lebanon24
16:38 | 2026-05-08
Lebanon24
16:37 | 2026-05-08
Lebanon24
16:32 | 2026-05-08
Lebanon24
16:25 | 2026-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24