البابا لاوون الرابع عشر: لتهدئة التوترات العالمية وتنحية الكراهية

دعا البابا لاوون الرابع عشر إلى أن يلهم الرب قادة العالم لتهدئة التوترات العالمية وتنحية الكراهية، وذلك في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه رئاسة ‌الكنيسة الكاثوليكية، وبعد من لقائه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في الفاتيكان.

وخلال زيارة إلى بومبي، ⁠وهي مدينة حديثة تقع على بعد حوالي 245 كيلومترا جنوبي روما بالقرب من الآثار الشهيرة لثوران بركان، قال البابا للمصلين إنه سينضم إلى صلواتهم من أجل "أن تلين القلوب، ويتنحى الحقد والكراهية بين الأشقاء، ويمنح (الرب) البصيرة لمن يتحملون مسؤوليات خاصة في الحكم".

وأجرى البابا محادثات مع روبيو أمس، وسط أجواء من التوتر مع ، حيث سبق لترامب أن انتقد البابا مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الفاتيكان ‌لاحقا ⁠إن الطرفين تعهدا بتحسين علاقاتهما الثنائية، في ما وصفه مراقبون بأنه اعتراف غير عادي بتوتر غير مسبوق.

وقالت السفارة الأميركية لدى الفاتيكان على منصة إكس بعد الاجتماع إن ليو وروبيو ناقشا "مواضيع ذات اهتمام مشترك في نصف ".

وفي رسالته ⁠إلى الآلاف في الساحة الرئيسية بمدينة بومبي، عبّر البابا عن أسفه لأن السلام العالمي "مهدد بالخطر بسبب التوتر الدولي واقتصاد يفضل تجارة الأسلحة على احترام ⁠حياة الإنسان".

وفي زيارة لاحقة إلى نابولي، ثالث أكبر مدينة في ، أشاد البابا بمبادرات ⁠جماعات هناك لاستقبال اللاجئين القادمين من غزة إلى إيطاليا.

وحث البابا سكان نابولي على "مواصلة التعبيرعن ثقافة السلام، ورفض منطق المواجهة وقوة السلاح كحل مفترض للنزاعات".