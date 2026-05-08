ترامب يعلن هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام

أعلن الرئيس الأميركي وقفاً لإطلاق النار بين وأوكرانيا لمدة 3 أيام، بالتزامن مع احتفالات "يوم النصر" في روسيا.وقال في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أنه سيتم تطبيق وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام، في 9 و10 و11 أيار، في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا".وأوضح أن الهدنة ستشمل تعليق جميع الأنشطة القتالية، إلى جانب تبادل أسرى بواقع 1000 أسير من كل جانب، معرباً عن تقديره لموافقة والرئيس الأوكراني زيلينسكي على وقف إطلاق النار.وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات سابقة لترامب أكد فيها سعيه إلى الضغط من أجل وقف القتال، فيما كانت روسيا قد أعلنت هدنة أحادية الجانب يومي 8 و9 أيار احتفالاً بـ"يوم النصر"، بناءً على أوامر ، بعد بحث الملف مع ترامب خلال اتصال هاتفي.وهذه ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها هدنة مرتبطة بالمناسبة نفسها، إذ سبق أن أعلن بوتين هدنة مماثلة في أيار 2025.وبدأ سريان الهدنة عند الساعة 00:00 من يوم الجمعة 8 أيار، غير أن القوات شنت هجوماً استهدف مركز روستوف الإقليمي لإدارة الحركة الجوية، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين وأضرار واسعة، بحسب المعطيات الواردة.