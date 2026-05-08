ترامب يعلن هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام

08-05-2026 | 15:17
ترامب يعلن هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقفاً لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام، بالتزامن مع احتفالات "يوم النصر" في روسيا.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أنه سيتم تطبيق وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام، في 9 و10 و11 أيار، في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا".

وأوضح أن الهدنة ستشمل تعليق جميع الأنشطة القتالية، إلى جانب تبادل أسرى بواقع 1000 أسير من كل جانب، معرباً عن تقديره لموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات سابقة لترامب أكد فيها سعيه إلى الضغط من أجل وقف القتال، فيما كانت روسيا قد أعلنت هدنة أحادية الجانب يومي 8 و9 أيار احتفالاً بـ"يوم النصر"، بناءً على أوامر بوتين، بعد بحث الملف مع ترامب خلال اتصال هاتفي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها هدنة مرتبطة بالمناسبة نفسها، إذ سبق أن أعلن بوتين هدنة مماثلة في أيار 2025.

وبدأ سريان الهدنة عند الساعة 00:00 من يوم الجمعة 8 أيار، غير أن القوات الأوكرانية شنت هجوماً استهدف مركز روستوف الإقليمي لإدارة الحركة الجوية، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين وأضرار واسعة، بحسب المعطيات الواردة.
واشنطن حثت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على قبول هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر
زيلينسكي يعلن هدنة أوكرانية يومي 5 و6 أيار
ترامب: سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع
لمدة 3 أيام.. تدابير سير في هذه المنطقة!
