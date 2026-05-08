تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

كيف حصدت شركات مليارات الدولارات من حرب إيران؟

Lebanon 24
08-05-2026 | 16:00
A-
A+
كيف حصدت شركات مليارات الدولارات من حرب إيران؟
كيف حصدت شركات مليارات الدولارات من حرب إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثقلت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران كلفة المعيشة على الأسر في دول كثيرة، لكنها في المقابل فتحت باب أرباح واسعة أمام شركات وقطاعات استفادت من الاضطراب في الأسواق.
Advertisement

فإغلاق إيران لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس النفط والغاز في العالم، أحدث صدمة في أسعار الطاقة ورفع التكاليف على الأسر والشركات والحكومات، فيما وجدت شركات النفط والغاز والتداول والسلاح فرصة لتحقيق مكاسب كبيرة.

في قطاع الطاقة، برزت شركات النفط الأوروبية الكبرى في صدارة المستفيدين، خصوصاً تلك التي تملك أذرعاً للتداول. فقد زادت أرباح "بي بي" إلى أكثر من الضعف، مسجلة 3.2 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بدعم من أداء وصفته الشركة بأنه "استثنائي" في قسم التداول.

كما تجاوزت "شل" توقعات المحللين، بعدما سجلت أرباحاً بلغت 6.92 مليار دولار، فيما قفزت أرباح "توتال إنرجيز" إلى 5.4 مليار دولار في الربع الأول من 2026، مستفيدة من التقلبات في أسواق النفط والطاقة.

أما في الولايات المتحدة، فتراجعت أرباح "إكسون موبيل" و"شيفرون" مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط، إلا أن الشركتين بقيتا فوق توقعات المحللين، مع استمرار أسعار النفط عند مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الحرب.

ولم تكن البنوك بعيدة عن موجة الأرباح. فقد سجل "جيه بي مورغان" إيرادات بلغت 11.6 مليار دولار في الربع الأول من 2026، محققاً ثاني أكبر ربحية فصلية في تاريخه. كما حققت البنوك الأميركية الكبرى، بينها "بنك أوف أميركا" و"مورغان ستانلي" و"سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"ويلز فارغو"، أرباحاً إجمالية قاربت 47.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وفي قطاع الدفاع، عززت الحرب الطلب على أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للمسيّرات والعتاد العسكري، وسط سعي حكومات إلى تعويض مخزوناتها. وأعلنت "بي أيه إي سيستمز" توقعات بنمو قوي في المبيعات والأرباح، فيما شهدت شركات كبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"نورثروب غرومان" إقبالاً قياسياً على الطلبيات خلال الربع الأول من 2026.

كما دفعت الأزمة بعض المستثمرين إلى النظر مجدداً في الطاقة المتجددة، باعتبارها وسيلة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. واستفادت شركات مثل "نكست إيرا إنرجي" و"فيستاس" و"أورستد"، فيما أعلنت "أوكتوبوس إنرجي" ارتفاع مبيعات الألواح الشمسية بنسبة 50 في المئة منذ نهاية شباط.
ومع ارتفاع أسعار الوقود، ازداد الإقبال أيضاً على السيارات الكهربائية، وكانت الشركات الصينية من أبرز المستفيدين من هذا التحول. (BBC)
مواضيع ذات صلة
رويترز عن شركة نفط عالمية: حرب إيران ستؤدي إلى خسارة مليار برميل من النفط على الأقل
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في البنتاغون: أميركا أنفقت 25 مليار دولار على حرب إيران حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الأميركية: الولايات المتحدة أنفقت 25 مليار دولار على حرب إيران حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مليارات الدولارات مكاسب بعد تراجع التوترات في إيران
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الأوروبي

إسرائيل

الصينية

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-05-08
Lebanon24
16:50 | 2026-05-08
Lebanon24
16:38 | 2026-05-08
Lebanon24
16:37 | 2026-05-08
Lebanon24
16:32 | 2026-05-08
Lebanon24
16:25 | 2026-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24