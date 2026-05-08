واشنطن تهدد برسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي قبل مهلة 4 تموز

أكد الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير أن الولايات المتحدة ستعيد فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الاتحاد الأوروبي في حال عدم التزامه ببنود الاتفاق التجاري قبل الموعد النهائي المحدد في 4 تموز.
وأوضح جرير في تصريح لشبكة “فوكس بيزنس” أنه أجرى اتصالات مع مسؤولين تجاريين في دول أوروبية مختلفة ومع ممثلي الاتحاد الأوروبي خلال زيارته الأخيرة إلى أوروبا، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تظهر التزاماً بتنفيذ التعهدات، لكنه شدد على أن واشنطن تتابع الوضع عن كثب.
وأضاف أن عدم الامتثال سيؤدي إلى العودة إلى نظام الرسوم الجمركية السابق المفروض على الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق نفسه، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حدد مهلة للاتحاد الأوروبي للالتزام بالاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه سابقاً، محذراً من رفع الرسوم على سلع أوروبية، بينها السيارات، إلى مستويات أعلى في حال عدم الالتزام، بعد أن كانت قد نوقشت نسبة مخفضة سابقاً عند 15%.