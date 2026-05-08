واشنطن تقترب من تسوية بـ400 مليون دولار مع “تيك توك”

ذكرت شبكة إيه.بي.سي نيوز، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن تقترب من التوصل إلى اتفاق مع تطبيق “تيك توك”، يقضي بدفع الأخير نحو 400 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق بمزاعم انتهاكات لخصوصية الأطفال.

وأوضحت المصادر أن أحجم عن التعليق وأحال الاستفسارات إلى ، التي لم تصدر بدورها أي تعليق، فيما لم يرد “تيك توك” على طلبات للتوضيح.

وأضافت الشبكة أن أموال التسوية قد تُستخدم في تمويل مشاريع داخل العاصمة الأميركية ، تشمل مبادرات جمالية اقترحها ، من بينها مشروع “قوس النصر” بالقرب من مقبرة أرلينغتون الوطنية، وسط نقاشات حول مدى قانونية توجيه هذه الأموال.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد رفعت دعوى عام 2024 ضد “تيك توك” وشركته الأم “بايت دانس”، متهمةً إياهما بعدم حماية بيانات الأطفال، في حين تؤكد واشنطن أن التطبيق يجمع معلومات شخصية لملايين المستخدمين دون سن 13 عاماً، في مخالفة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.