بالصور وللمرة الأولى: "البنتاغون" ينشر ملفات عن "الأجسام الطائرة" المجهولة.. شاهدوها

08-05-2026 | 16:25
بالصور وللمرة الأولى: البنتاغون ينشر ملفات عن الأجسام الطائرة المجهولة.. شاهدوها
نشرت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، الجمعة، مجموعة جديدة من الملفات المرتبطة بـ"الأجسام الطائرة" المجهولة، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن توجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو تعزيز الشفافية.
وقالت الوزارة عبر منصة "إكس" إن الإدارات السابقة "سعت إلى التشكيك في هذه الملفات أو صرف انتباه الشعب عنها"، مشيرة إلى أن ترامب يركز على إتاحة أكبر قدر من المعلومات، بما يسمح للرأي العام بتكوين قناعته الخاصة.

وأوضحت أن الوثائق الإضافية ستُنشر تباعاً وعلى دفعات، بالتعاون بين البنتاغون والبيت الأبيض ووكالة الاستخبارات الوطنية ووزارة الطاقة ووكالة "NASA" ومكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI".

وكشف البنتاغون عن موقع إلكتروني مخصص لنشر الوثائق المتعلقة بما يُعرف بـ"الظواهر الغريبة غير المحددة" أو "UAPs"، بتصميم قديم يضم صوراً عسكرية بالأبيض والأسود لأجسام طائرة، ونصوصاً بخط يشبه الآلة الكاتبة، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وتضم الدفعة الأولى 162 ملفاً، بينها برقيات قديمة لوزارة الخارجية الأميركية ووثائق لـ"FBI" ومحاضر من "NASA" تتعلق برحلات فضائية مأهولة.

وتشير إحدى الوثائق إلى مقابلة أجراها "FBI" مع شخص عُرّف بأنه قائد طائرة مسيّرة، قال إنه شاهد في أيلول 2023 "جسماً خطياً" في السماء يصدر ضوءاً ساطعاً، بقي مرئياً بين 5 و10 ثوانٍ قبل أن يختفي.

وفي ملف آخر، نشرت "NASA" صورة من مهمة "Apollo 17" عام 1972، تظهر 3 نقاط مصطفة على شكل مثلث. وقال البنتاغون إنه "لا يوجد إجماع بشأن طبيعة هذه الظاهرة الغريبة"، فيما يشير تحليل أولي جديد إلى احتمال أن يكون "جسماً مادياً".


وكان ترامب قد لمح إلى هذا الإعلان منذ شباط الماضي، بعدما سبق أن أفرج عن سجلات مرتبطة باغتيال جون كينيدي وروبرت كينيدي ومارتن لوثر كينغ الابن، من دون أن تكشف تلك الوثائق معلومات كبيرة تتجاوز المعروف سابقاً.
