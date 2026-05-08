إيران: استمرار الإجراءات العسكرية الأميركية بهرمز كارثية

اتهم مندوب إيران بالأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، واشنطن بارتكاب "إجراءات عدوانية واستفزازية" في منطقة الخليج، مؤكدا احتفاظ بلاده بحق اتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومي.
وقال المندوب الإيراني إن استهداف الولايات المتحدة أمس ناقلتي نفط إيرانيتين، إلى جانب شن هجمات على مناطق ساحلية، يمثل "انتهاكا لوقف إطلاق النار"، محذرا من أن استمرار التحركات العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز قد يفضي إلى "عواقب كارثية" قد تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة.
وأضاف أن طهران تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة ما وصفها بالإجراءات الأمريكية "غير القانونية"، بما في ذلك الحصار البحري المفروض على إيران.
وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن "أي خطوات استفزازية إضافية"، مشددا على أن إيران تتمسك بحقها في "الدفاع المشروع وفقا لميثاق الأمم المتحدة."
كما اتهم واشنطن بمواصلة انتهاك القانون الدولي عبر استمرار فرض حصار بحري، وشن هجمات على سفن تجارية إيرانية، واحتجاز أطقمها "كرهائن"، على حد تعبيره.
وأشار المندوب الإيراني إلى أن الرئيس الأميركي "اعترف علانية" بالطابع العدواني للإجراءات الأميركية، معتبرا أن تلك السياسات تزيد من حدة التوتر وتهدد أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.