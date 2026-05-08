تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيران: استمرار الإجراءات العسكرية الأميركية بهرمز كارثية

Lebanon 24
08-05-2026 | 16:32
A-
A+
إيران: استمرار الإجراءات العسكرية الأميركية بهرمز كارثية
إيران: استمرار الإجراءات العسكرية الأميركية بهرمز كارثية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اتهم مندوب إيران بالأمم المتحدة،  أمير سعيد إيرواني، واشنطن بارتكاب "إجراءات عدوانية واستفزازية" في منطقة الخليج، مؤكدا احتفاظ بلاده بحق اتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومي.

وقال المندوب الإيراني إن استهداف الولايات المتحدة أمس ناقلتي نفط إيرانيتين، إلى جانب شن هجمات على مناطق ساحلية، يمثل "انتهاكا لوقف إطلاق النار"، محذرا من أن استمرار التحركات العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز قد يفضي إلى "عواقب كارثية" قد تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة.

وأضاف أن طهران تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة ما وصفها بالإجراءات الأمريكية "غير القانونية"، بما في ذلك الحصار البحري المفروض على إيران.

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن "أي خطوات استفزازية إضافية"، مشددا على أن إيران تتمسك بحقها في "الدفاع المشروع وفقا لميثاق الأمم المتحدة."

كما اتهم واشنطن بمواصلة انتهاك القانون الدولي عبر استمرار فرض حصار بحري، وشن هجمات على سفن تجارية إيرانية، واحتجاز أطقمها "كرهائن"، على حد تعبيره.

وأشار المندوب الإيراني إلى أن الرئيس الأميركي "اعترف علانية" بالطابع العدواني للإجراءات الأميركية، معتبرا أن تلك السياسات تزيد من حدة التوتر وتهدد أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب إيران في الأمم المتحدة: نحذر من أن عواقب تواصل إجراءات أميركا بهرمز قد تكون كارثية وتمتد خارج المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لنيويورك تايمز: إيران استخدمت جزيرة خرج في حجب ممرات الشحن بهرمز
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بزشكيان: الحصار البحري الأميركي استمرار للعمليات العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران: طهران ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على التهديدات الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام للأمم المتحدة

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الأمين العام

مجلس الأمن

الأمريكية

الإيراني

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:38 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:25 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-05-08
Lebanon24
16:50 | 2026-05-08
Lebanon24
16:38 | 2026-05-08
Lebanon24
16:37 | 2026-05-08
Lebanon24
16:25 | 2026-05-08
Lebanon24
16:12 | 2026-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24