إيران: استمرار الإجراءات العسكرية الأميركية بهرمز كارثية

اتهم مندوب بالأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بارتكاب "إجراءات عدوانية واستفزازية" في منطقة ، مؤكدا احتفاظ بلاده بحق اتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومي.

وقال المندوب إن استهداف أمس ناقلتي نفط إيرانيتين، إلى جانب شن هجمات على مناطق ساحلية، يمثل "انتهاكا لوقف إطلاق النار"، محذرا من أن استمرار التحركات العسكرية في مضيق هرمز قد يفضي إلى "عواقب كارثية" قد تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة.

وأضاف أن تدعو ومجلس الأمن إلى إدانة ما وصفها بالإجراءات الأمريكية "غير القانونية"، بما في ذلك الحصار البحري المفروض على إيران.

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن "أي خطوات استفزازية إضافية"، مشددا على أن إيران تتمسك بحقها في "الدفاع المشروع وفقا لميثاق ."

كما اتهم واشنطن بمواصلة انتهاك القانون الدولي عبر استمرار فرض حصار بحري، وشن هجمات على سفن تجارية إيرانية، واحتجاز أطقمها "كرهائن"، على حد تعبيره.

وأشار المندوب الإيراني إلى أن الرئيس الأميركي "اعترف علانية" بالطابع العدواني للإجراءات الأميركية، معتبرا أن تلك السياسات تزيد من حدة التوتر وتهدد أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.