عربي-دولي

منذ سقوط الأسد.. هذا عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم

Lebanon 24
08-05-2026 | 16:55
منذ سقوط الأسد.. هذا عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم
أكدت بيانات حكومية سورية وأرقام صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أعداداً كبيرة من السوريين اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم منذ سقوط النظام السابق.
وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا مازن علوش إن عدد العائدين طوعاً من دول الجوار، منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024 وحتى نيسان 2026، بلغ نحو مليون و211 ألف شخص، بينهم أكثر من 715 ألفاً عادوا من تركيا.

وأشار علوش إلى أن الهيئة تعمل على تسهيل حركة العبور عبر تبسيط الإجراءات في المنافذ الحدودية، وتسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للعابرين، لافتاً إلى عودة نحو 120 ألف شخص من لبنان إلى سوريا بصورة طوعية منذ بداية العام الجاري.

وأوضح أن التسهيلات تشمل تأمين حافلات داخل المنافذ، ونقاطاً طبية ومركبات إسعاف عند الحاجة، إضافة إلى آليات مخصصة لنقل الأثاث والأمتعة، مع إعفاء كامل من الرسوم الجمركية.

وفي السياق، أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن نحو 1.6 مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد، معظمهم من دول الجوار، مقابل عودة محدودة من ألمانيا. وذكر التقرير أن نحو 634 ألفاً عادوا من تركيا، و621 ألفاً من لبنان، و284 ألفاً من الأردن. (روسيا اليوم)
الهيئة العامة

