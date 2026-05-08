بعد تفشي فيروس "هانتا" على متنها.. هذه آخر المعلومات عن سفينة "هونديوس" الموبوءة

08-05-2026 | 16:07
بعد تفشي فيروس هانتا على متنها.. هذه آخر المعلومات عن سفينة هونديوس الموبوءة
كشفت الشركة المشغلة للسفينة السياحية "هونديوس" أن وصولها إلى جزيرة تينيريفي في جزر الكناري متوقع في الساعات الأولى من صباح الأحد 10 أيار، بعد تفشي فيروس "هانتا" على متنها خلال رحلتها عبر المحيط الأطلسي.
وتسبب انتشار الفيروس بوفاة 3 أشخاص، بينهم زوجان هولنديان ومواطن ألماني، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 5 إصابات مثبتة، إضافة إلى 3 حالات لا تزال قيد الاشتباه والمتابعة.

وقالت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" الهولندية، في إفادة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الأشخاص الثلاثة الذين نُقلوا بطائرة طبية من السفينة إلى هولندا في 6 أيار ما زالوا يخضعون للرعاية والفحوصات، مؤكدة عدم وجود أي حالات تظهر عليها أعراض حالياً على متن السفينة.

وأوضحت الشركة أن الوضع داخل السفينة "هادئ"، وأن الركاب وأفراد الطاقم يلتزمون بالإجراءات المعتمدة تحت إشراف الفريق الطبي، مشيرة إلى أن موعد الوصول قد يتغير تبعاً لتطورات الوضع.

وتتولى منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والسلطات الهولندية، بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، تنسيق إجراءات الوصول والحجر الصحي والفحوصات لجميع الركاب، إضافة إلى ترتيبات السفر اللاحقة للمتأثرين.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أرسلت خبيراً إلى السفينة لدعم التقييم الطبي للركاب وأفراد الطاقم، وجمع المعلومات اللازمة بشأن احتمالات التعرض للعدوى.

والفيروس المسجل هو "فيروس الأنديز"، وهو النوع الوحيد من فيروسات "هانتا" المعروف بقدرته على الانتقال المحدود بين البشر نتيجة مخالطة وثيقة وممتدة.

وانطلقت رحلة "أتلانتيك أوديسي" على متن "هونديوس" من أوشوايا في الأرجنتين مطلع نيسان، وكان مقرراً أن تنتهي في برايا بالرأس الأخضر في 4 أيار.

وكانت السفينة قد بدأت رحلتها وعلى متنها 175 شخصاً، بينهم 114 راكباً و61 من أفراد الطاقم، قبل أن تتغير الأعداد خلال محطات الرحلة. ويبلغ عدد الموجودين حالياً على متنها 147 شخصاً، بينهم 87 راكباً و60 من أفراد الطاقم.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تعمل على ترتيب رحلة لإعادة الركاب الأميركيين الموجودين على متن السفينة، مؤكدة أنها تتابع تفشي الفيروس عن كثب، وعلى اتصال بطاقم السفينة والسلطات الصحية المعنية. (سكاي نيوز)
بعد تفش محتمل لفيروس "هانتا" على متنها.. إسبانيا ستستقبل "السفينة الموبوءة" خلال أيام
منظمة الصحة العالمية: تفشي فيروس "هانتا" ليس "بداية وباء" ولا "جائحة"
الصحة العالمية تطمئن...خطر تفشي فيروس هانتا محدود جداً
تفشٍّ غامض على متن سفينة "هونديوس"… فيروس هانتا يعيد القلق الصحي إلى الواجهة
