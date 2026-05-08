مصر تدين استهداف الإمارات: انتهاك لسيادتها وتهديد لأمن المنطقة

08-05-2026 | 16:10
مصر تدين استهداف الإمارات: انتهاك لسيادتها وتهديد لأمن المنطقة
أدانت مصر، اليوم الجمعة، "بأشد العبارات" الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يشكل "انتهاكاً صارخاً" لسيادة الإمارات، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونه تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.
واعتبرت الخارجية أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً مرفوضاً يعرقل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التوتر وترسيخ الاستقرار.
وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أجرى، أمس الخميس، زيارة إلى أبوظبي، التقى خلالها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجدد إدانته للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في الإمارات.
وكشفت الزيارة للمرة الأولى عن تمركز قوات جوية مصرية في الإمارات، إذ تفقد السيسي وبن زايد "مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة"، للاطلاع على جاهزيتها وجهود تعزيز القدرات العملياتية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
