بشأن مقترح إنهاء الحرب.. ترامب يتوقع ردا من إيران خلال ساعات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ان إدارته تتوقع تلقي رد من إيران
في وقت لاحق بشأن مقترح أميركي يهدف إلى إنهاء الحرب.
وفي تصريحات للصحفيين من أمام البيت الأبيض
، امتنع ترامب
عن الإفصاح عما إذا كان يعتقد أن إيران تتعمد تأخير العملية.
وعندما سألته مراسلة "سي إن
إن" عما إذا كان قد تلقى ردا من إيران، قال: "من المفترض أن نتلقى ردا منهم الليلة".
وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة
تتوقع ردا من إيران أمس الجمعة بشأن مقترح يهدف إلى إنهاء الحرب.
وكانت واشنطن
أرسلت إلى طهران
، عبر الوسيط الباكستاني، اقتراحا لتمديد الهدنة، بما يتيح إجراء محادثات بشأن تسوية نهائية للحرب التي بدأت قبل 10 أسابيع بضربات أميركية إسرائيلية على طهران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
إسماعيل بقائي، الجمعة، إن المقترح لا يزال "قيد الدرس".
وأوضح بقائي: "بمجرد التوصل إلى قرار نهائي سيعلن ذلك بالتأكيد"، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة (إيسنا).