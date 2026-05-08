بشأن مقترح إنهاء الحرب.. ترامب يتوقع ردا من إيران خلال ساعات

أعلن الرئيس الأميركي ان إدارته تتوقع تلقي رد من في وقت لاحق بشأن مقترح أميركي يهدف إلى إنهاء الحرب.وفي تصريحات للصحفيين من أمام ، امتنع عن الإفصاح عما إذا كان يعتقد أن إيران تتعمد تأخير العملية.وعندما سألته مراسلة " إن" عما إذا كان قد تلقى ردا من إيران، قال: "من المفترض أن نتلقى ردا منهم الليلة".وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من تصريح الأميركي ماركو روبيو، بأن تتوقع ردا من إيران أمس الجمعة بشأن مقترح يهدف إلى إنهاء الحرب.وكانت أرسلت إلى ، عبر الوسيط الباكستاني، اقتراحا لتمديد الهدنة، بما يتيح إجراء محادثات بشأن تسوية نهائية للحرب التي بدأت قبل 10 أسابيع بضربات أميركية إسرائيلية على طهران.وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، الجمعة، إن المقترح لا يزال "قيد الدرس".وأوضح بقائي: "بمجرد التوصل إلى قرار نهائي سيعلن ذلك بالتأكيد"، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة (إيسنا).