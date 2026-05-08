تسرب نفطي قبالة جزيرة خرج الإيرانية.. هذا ما كشفته صور فضائية

أفادت صحيفة " تايمز" أمس الجمعة أنه تم رصد ما يعتقد أنه تسرب نفطي قبالة سواحل خرج ، التي تعد محطة رئيسية لتصدير في البلاد، وذلك استنادا إلى صور أقمار اصطناعية.وبينت صور التقطتها أقمار "سنتينل 1"، و"سنتينل 2"، و"سنتينل 3"، التابعة لبرنامج "كوبرنيكوس"، في الفترة بين 6 و8 من شهر أيار الجاري، أن التسرب المحتمل الذي يظهر في الصور على شكل بقعة باللونين والأبيض، يغطى المياه ‌غربي .ولم يتضح على الفور سبب التسرب النفطي في جزيرة خرج، التي يبلغ طولها نحو 8 كيلومترات.وبدا أن مساحة البقعة تخطت 20 ميلا مربعا (52 كيلومترا مربعا) حتى الخميس، وفق تقديرات لشركة "أوربيتال إي أو إس" المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية.ويبدو أن البقعة كانت آخذة بالتمدد جنوبا.وقال الباحث في مرصد الصراع والبيئة ليون مورلاند، ‌إن "هيئة البقعة تبدو ‌متسقة بصريا مع (شكل) النفط"، واتفق معه في الرأي لويس جودارد المؤسس المشارك لشركة الاستشارات "داتا ديسك" التي تركز على المناخ والسلع الأساسية.وتضم جزيرة خرج أكبر محطة نفط في ، ويمر عبرها نحو 90 بالمئة من صادراتها من الخام، وفق تقرير لبنك "جي بي " الأميركي.وتعد الجزيرة ركيزة لاقتصاد البلاد المنهك، وتقع شمالي المغلق عمليا بعد بدء الحرب الأميركية على إيران في 28 شباط الماضي.