عربي-دولي

تسرب نفطي قبالة جزيرة خرج الإيرانية.. هذا ما كشفته صور فضائية

08-05-2026 | 23:31
تسرب نفطي قبالة جزيرة خرج الإيرانية.. هذا ما كشفته صور فضائية
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الجمعة أنه تم رصد ما يعتقد أنه تسرب نفطي قبالة سواحل جزيرة خرج الإيرانية، التي تعد محطة رئيسية لتصدير النفط في البلاد، وذلك استنادا إلى صور أقمار اصطناعية.
وبينت صور التقطتها أقمار "سنتينل 1"، و"سنتينل 2"، و"سنتينل 3"، التابعة لبرنامج "كوبرنيكوس"، في الفترة بين 6 و8 من شهر أيار الجاري، أن التسرب المحتمل الذي يظهر في الصور على شكل بقعة باللونين الرمادي والأبيض، يغطى المياه ‌غربي الجزيرة.

ولم يتضح على الفور سبب التسرب النفطي في جزيرة خرج، التي يبلغ طولها نحو 8 كيلومترات.

وبدا أن مساحة البقعة تخطت 20 ميلا مربعا (52 كيلومترا مربعا) حتى الخميس، وفق تقديرات لشركة "أوربيتال إي أو إس" المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية.

ويبدو أن البقعة كانت آخذة بالتمدد جنوبا.

وقال الباحث في مرصد الصراع والبيئة ليون مورلاند، ‌إن "هيئة البقعة تبدو ‌متسقة بصريا مع (شكل) النفط"، واتفق معه في الرأي لويس جودارد المؤسس المشارك لشركة الاستشارات "داتا ديسك" التي تركز على المناخ والسلع الأساسية.

وتضم جزيرة خرج أكبر محطة نفط في إيران، ويمر عبرها نحو 90 بالمئة من صادراتها من الخام، وفق تقرير لبنك "جي بي مورغان" الأميركي.

وتعد الجزيرة ركيزة لاقتصاد البلاد المنهك، وتقع شمالي مضيق هرمز المغلق عمليا بعد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط الماضي.
 
ترامب لـPBS: جزيرة خرج الإيرانية خرجت عن الخدمة باستثناء بنيتها النفطية
عن إمكانية استيلاء القوات البرية الأميركية على جزيرة خرج.. هذا ما كشفه تقرير "The Economist"
ترامب: اخترت عدم تدمير البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج بإيران
زلزال بقوة 6 درجات قبالة جزيرة تيمور الإندونيسية
