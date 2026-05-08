ترامب يخسر 400 مليون دولار.. إليكم السبب

ترامب يخسر 400 مليون دولار.. إليكم السبب
كشفت الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة عن تسجيل خسائر صافية تجاوزت 400 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة العملات المشفرة.
وقالت "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" في بيان، إنها حققت إيرادات تقل عن مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة التي تنتهي في 31 آذار الماضي.

وترامب الذي يستخدم "تروث سوشال" بانتظام لنشر تصريحاته، يملك نحو 41 بالمئة من أسهم المجموعة.

وتنشط المجموعة أيضا في مجال الخدمات المالية، فقد أعلنت قبل عام عن تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار للاستثمار في العملات المشفرة، التي تعد من اهتمامات ترامب الأخيرة.

إلا أن انخفاض قيمة هذه العملات أثر بشدة على المجموعة، حيث تراجع سعر البتكوين من نحو 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر إلى أقل من 70 ألف دولار في مارس.

وانتعشت قيمته منذ ذلك الحين، إلى ما يزيد قليلا على 80 ألف دولار.

ولأن المجموعة ملزمة بالإفصاح عن قيمة استثماراتها حتى وإن لم تبعها، فقد سجلت خسائر قدرها 406 ملايين دولار في الربع الأول.

وأوضحت المجموعة أن "الجزء الأكبر" من الخسائر يعود إلى الأصول الرقمية.

