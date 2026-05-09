لم يظهر علناً منذ إصابته.. مجتبى خامنئي يلعب دورا محوريا في صياغة استراتيجية الحرب والتفاوض

كشفت مصادر استخباراتية أميركية أن المرشد الجديد مجتبى خامنئي يلعب دورا محوريا في صياغة استراتيجية الحرب والتفاوض، إلى جانب مسؤولين آخرين رفيعي المستوى.وسلطت معلومات استخباراتية أميركية حديثة استعرضتها شبكة " إن"، الضوء على حياة مجتبى خامنئي، الذي يعتقد أنه تعرض لإصابات وحروق.وتفيد التقارير الاستخباراتية أن السلطة الفعلية داخل النظام الإيراني، المنقسم حاليا، لا تزال غير واضحة، لكنها ترجح أن خامنئي الابن يعمل على إدارة المفاوضات مع بهدف إنهاء الحرب.ولم يظهر خامنئي علنا منذ إصابته بجروح خطيرة، خلال هجوم أسفر عن مقتل والده المرشد السابق وعدد من كبار العسكريين في بداية الحرب، مما أثار تكهنات حول صحته ودوره في هيكل القيادة .وأُعلن مجتبى خامنئي مرشدا جديدا لإيران خلفا لوالده، بعد أيام من الضربة التي أصابته في 28 شباط الماضي، لكن حتى الآن لم تتمكن الاستخبارات الأميركية من تأكيد مكان وجوده، بحسب المصادر.وقال أحد المصادر إن "جزءا من حالة عدم اليقين بشأن هرم السلطة في ينبع من عدم استخدام خامنئي أي أجهزة إلكترونية للتواصل، واقتصاره على التفاعل مع من يستطيعون زيارته شخصيا، أو عبر نقل الرسائل بواسطة أشخاص".وأضاف المصدر أن "خامنئي لا يزال معزولا، بينما يواصل تلقي العلاج من إصاباته، بما في ذلك حروق بالغة في جانب واحد من جسده امتدت إلى وجهه وذراعه وجذعه وساقه".وتستند المعلومات الاستخباراتية التي يعرفها المسؤولون الأميركيون عن وضع خامنئي، إلى تقييمات حصلوا عليها من جهات تتواصل معه شخصيا.لكن "سي إن إن" أشارت إلى تقييم مخالف، إذ أفاد مصدر مطلع على آخر المستجدات بوجود أدلة على أن مجتبى خامنئي "بعيد تماما عن عملية صنع القرار، ولا يمكن الوصول إليه إلا نادرا".ونتيجة لذلك، يدير كبار مسؤولي العمليات اليومية فعليا، بالتعاون مع رئيس محمد باقر قاليباف، حسب الشبكة الإخبارية الأميركية.وفي إشارة إلى خامنئي الابن، قال مصدر ثان مطلع على تقييمات الاستخبارات الأميركية: "لا يوجد ما يشير إلى أنه يصدر أوامر بشكل مستمر، لكن لا يوجد أيضا ما يثبت عكس ذلك".وأضافت مصادر "سي إن إن"، أن "التساؤلات حول صحة خامنئي ومكانته داخل النظام الإيراني تشكل تحديا لإدارة ، حيث يواصل كبار المسؤولين التلميح إلى أنه من غير الواضح من يملك الآن سلطة التفاوض لإنهاء الصراع".