تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لم يظهر علناً منذ إصابته.. مجتبى خامنئي يلعب دورا محوريا في صياغة استراتيجية الحرب والتفاوض

Lebanon 24
09-05-2026 | 00:01
A-
A+
لم يظهر علناً منذ إصابته.. مجتبى خامنئي يلعب دورا محوريا في صياغة استراتيجية الحرب والتفاوض
لم يظهر علناً منذ إصابته.. مجتبى خامنئي يلعب دورا محوريا في صياغة استراتيجية الحرب والتفاوض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت مصادر استخباراتية أميركية أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي يلعب دورا محوريا في صياغة استراتيجية الحرب والتفاوض، إلى جانب مسؤولين آخرين رفيعي المستوى.
Advertisement

وسلطت معلومات استخباراتية أميركية حديثة استعرضتها شبكة "سي إن إن"، الضوء على حياة مجتبى خامنئي، الذي يعتقد أنه تعرض لإصابات وحروق.

وتفيد التقارير الاستخباراتية أن السلطة الفعلية داخل النظام الإيراني، المنقسم حاليا، لا تزال غير واضحة، لكنها ترجح أن خامنئي الابن يعمل على إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب.

ولم يظهر خامنئي علنا منذ إصابته بجروح خطيرة، خلال هجوم أسفر عن مقتل والده المرشد السابق علي خامنئي وعدد من كبار القادة العسكريين في بداية الحرب، مما أثار تكهنات حول صحته ودوره في هيكل القيادة الإيرانية.

وأُعلن مجتبى خامنئي مرشدا جديدا لإيران خلفا لوالده، بعد أيام من الضربة التي أصابته في 28 شباط الماضي، لكن حتى الآن لم تتمكن الاستخبارات الأميركية من تأكيد مكان وجوده، بحسب المصادر.

وقال أحد المصادر إن "جزءا من حالة عدم اليقين بشأن هرم السلطة في إيران ينبع من عدم استخدام خامنئي أي أجهزة إلكترونية للتواصل، واقتصاره على التفاعل مع من يستطيعون زيارته شخصيا، أو عبر نقل الرسائل بواسطة أشخاص".

وأضاف المصدر أن "خامنئي لا يزال معزولا، بينما يواصل تلقي العلاج من إصاباته، بما في ذلك حروق بالغة في جانب واحد من جسده امتدت إلى وجهه وذراعه وجذعه وساقه".

وتستند المعلومات الاستخباراتية التي يعرفها المسؤولون الأميركيون عن وضع خامنئي، إلى تقييمات حصلوا عليها من جهات تتواصل معه شخصيا.

لكن "سي إن إن" أشارت إلى تقييم مخالف، إذ أفاد مصدر مطلع على آخر المستجدات بوجود أدلة على أن مجتبى خامنئي "بعيد تماما عن عملية صنع القرار، ولا يمكن الوصول إليه إلا نادرا".

ونتيجة لذلك، يدير كبار مسؤولي الحرس الثوري العمليات اليومية فعليا، بالتعاون مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، حسب الشبكة الإخبارية الأميركية.

وفي إشارة إلى خامنئي الابن، قال مصدر ثان مطلع على تقييمات الاستخبارات الأميركية: "لا يوجد ما يشير إلى أنه يصدر أوامر بشكل مستمر، لكن لا يوجد أيضا ما يثبت عكس ذلك".

وأضافت مصادر "سي إن إن"، أن "التساؤلات حول صحة خامنئي ومكانته داخل النظام الإيراني تشكل تحديا لإدارة ترامب، حيث يواصل كبار المسؤولين الأميركيين التلميح إلى أنه من غير الواضح من يملك الآن سلطة التفاوض لإنهاء الصراع".
مواضيع ذات صلة
نيويورك تايمز: مجتبى خامنئي أصيب في ساقيه مع بداية الحرب ولم تتضح بعد خطورة إصابته
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:04:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد مجتبى خامنئي "بخير وبصحة جيدة" رغم إصابته خلال الحرب
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:04:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم نقلا عن مسؤول إيراني: مجتبى خامنئي أصيب في بداية الحرب لكنه تعافى بالكامل
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:04:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: مجتبى خامنئي أصيب وشوهت ملامحه
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:04:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الحرس الثوري

علي خامنئي

الأميركيين

الإيرانية

البرلمان

الإيراني

القادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:06 | 2026-05-09
Lebanon24
01:49 | 2026-05-09
Lebanon24
01:34 | 2026-05-09
Lebanon24
01:34 | 2026-05-09
Lebanon24
01:30 | 2026-05-09
Lebanon24
00:53 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24