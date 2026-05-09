|
عربي-دولي
البيت الأبيض: الحصار على إيران ناجح ويخنق اقتصادها
Lebanon 24
09-05-2026
|
00:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
البيت الأبيض
، اليوم الجمعة، أن الحصار الأميركي المفروض على
إيران
"ناجح للغاية" ويواصل خنق الاقتصاد
الإيراني
، مشدداً على أن
الرئيس دونالد ترامب
"يبقي كل الخيارات مطروحة" في التعامل مع
طهران
، وسط تصاعد التوتر العسكري والضغوط الاقتصادية المتزايدة على إيران.
وبالتزامن، نشرت القيادة المركزية الأميركية "CENTCOM" صوراً للمدمرات الأميركية "يو إس إس تراكستون" و"يو إس إس رافائيل بيرالتا" و"يو إس إس ماسون"، أثناء تنفيذها عمليات في
الخليج
العربي ضمن مهمة دعم الحصار البحري المفروض على إيران.
وقالت القيادة الأميركية إن المدمرات الثلاث تشارك حالياً في عمليات مراقبة واعتراض مرتبطة بفرض القيود الأميركية على حركة السفن المتجهة إلى الموانئ
الإيرانية
أو الخارجة منها.
وأضافت أن القوات الأميركية قامت حتى الآن بتحويل مسار 57 سفينة تجارية، إلى جانب تعطيل 3 سفن أخرى "لمنعها من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية"، وفقا لما نشرته القيادة المركزية في حسابها على "إكس".
تصعيد بحري متواصل
وتأتي هذه التحركات ضمن الحصار البحري الذي فرضته
واشنطن
على إيران منذ أبريل الماضي، عقب تصاعد التوتر العسكري في الخليج وإغلاق مضيق هرمز أمام جزء من حركة الملاحة الدولية.
وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت القوات الأميركية تنفيذ عمليات اعتراض متكررة لسفن قالت إنها حاولت "خرق الحصار"، فيما تحدثت تقارير أميركية عن استخدام مقاتلات بحرية لتعطيل ناقلات إيرانية في خليج عمان.
كما أكدت القيادة المركزية الأميركية أن المدمرات "تراكستون" و"رافائيل بيرالتا" و"ماسون" تعرضت مؤخراً لهجمات بصواريخ ومسيّرات إيرانية أثناء عبورها مضيق هرمز، قبل أن ترد القوات الأميركية بضربات استهدفت مواقع إيرانية.
