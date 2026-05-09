تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض: الحصار على إيران ناجح ويخنق اقتصادها

Lebanon 24
09-05-2026 | 00:26
A-
A+
البيت الأبيض: الحصار على إيران ناجح ويخنق اقتصادها
البيت الأبيض: الحصار على إيران ناجح ويخنق اقتصادها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الحصار الأميركي المفروض على إيران "ناجح للغاية" ويواصل خنق الاقتصاد الإيراني، مشدداً على أن الرئيس دونالد ترامب "يبقي كل الخيارات مطروحة" في التعامل مع طهران، وسط تصاعد التوتر العسكري والضغوط الاقتصادية المتزايدة على إيران.
Advertisement

وبالتزامن، نشرت القيادة المركزية الأميركية "CENTCOM" صوراً للمدمرات الأميركية "يو إس إس تراكستون" و"يو إس إس رافائيل بيرالتا" و"يو إس إس ماسون"، أثناء تنفيذها عمليات في الخليج العربي ضمن مهمة دعم الحصار البحري المفروض على إيران.
وقالت القيادة الأميركية إن المدمرات الثلاث تشارك حالياً في عمليات مراقبة واعتراض مرتبطة بفرض القيود الأميركية على حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.

وأضافت أن القوات الأميركية قامت حتى الآن بتحويل مسار 57 سفينة تجارية، إلى جانب تعطيل 3 سفن أخرى "لمنعها من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية"، وفقا لما نشرته القيادة المركزية في حسابها على "إكس".

تصعيد بحري متواصل
وتأتي هذه التحركات ضمن الحصار البحري الذي فرضته واشنطن على إيران منذ أبريل الماضي، عقب تصاعد التوتر العسكري في الخليج وإغلاق مضيق هرمز أمام جزء من حركة الملاحة الدولية.

وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت القوات الأميركية تنفيذ عمليات اعتراض متكررة لسفن قالت إنها حاولت "خرق الحصار"، فيما تحدثت تقارير أميركية عن استخدام مقاتلات بحرية لتعطيل ناقلات إيرانية في خليج عمان.

كما أكدت القيادة المركزية الأميركية أن المدمرات "تراكستون" و"رافائيل بيرالتا" و"ماسون" تعرضت مؤخراً لهجمات بصواريخ ومسيّرات إيرانية أثناء عبورها مضيق هرمز، قبل أن ترد القوات الأميركية بضربات استهدفت مواقع إيرانية.
مواضيع ذات صلة
مستشار البيت الأبيض: الحصار يفرض ضغطا هائلا على إيران والاقتصاد الإيراني على حافة كارثة حقيقية
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يخنق الحصار الأميركي إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار البيت الأبيض: الإقتصاد الإيراني على وشك الانهيار الكامل
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: أميركا تدعم حريّة الملاحة للسفن التي لا تفيد الاقتصاد الإيرانيّ
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإيرانية

الإيراني

دونالد

واشنطن

الخليج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:06 | 2026-05-09
Lebanon24
01:49 | 2026-05-09
Lebanon24
01:34 | 2026-05-09
Lebanon24
01:34 | 2026-05-09
Lebanon24
01:30 | 2026-05-09
Lebanon24
00:53 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24