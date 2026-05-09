عربي-دولي
الصحة العالمية: 6 إصابات إلى الآن بفيروس هانتا
Lebanon 24
09-05-2026
|
00:53
أعلنت
منظمة الصحة العالمية
الجمعة، عن تسجيل ست إصابات مؤكدة بفيروس هانتا إلى الآن، من أصل ثماني حالات مشتبه بها، وذلك عقب تفشي
الفيروس
على متن
سفينة سياحية
.
وجاء في بيان للمنظمة التابعة للأمم المتحدة "حتى 8 أيار، تم الإبلاغ عن إجمالي ثماني إصابات، من بينها ثلاث وفيات (نسبة الوفيات 38%). وقد تم تأكيد ست حالات مخبريا كإصابات بفيروس هانتا، جميعها تم تحديدها على أنها من سلالة
فيروس
الأنديز (آيه
أن دي
في)".
كما أضاف البيان أن "
منظمة الصحة
العالمية تقيّم مستوى الخطر الذي يشكله هذا الحدث على سكان العالم بأنه منخفض، وستواصل مراقبة الوضع الوبائي وتحديث تقييم المخاطر".
وأوضحت المنظمة أن "مستوى الخطر على الركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة يعد متوسطا".
لا لقاحات أو علاج محدد
وكانت منظمة الصحة العالمية طمأنت أمس الخميس بالقول إن تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية ما أودى بحياة ثلاثة أشخاص لا يشكل "بداية جائحة" أو "وباء".
والركاب الثلاثة الذين توفوا منذ بدء الرحلة هم امرأة ألمانية والزوجان الهولنديان اللذين قاما بجولة في أميركا الجنوبية قبل الرحلة البحرية
في حين، لا توجد لقاحات أو علاج محدد لهذا الفيروس الذي ينتشر عادة من طريق القوارض المصابة خصوصا عبر ملامسة بولها وبرازها ولعابها.
وتُعد سلالة الأنديز التي رُصدت لدى الركاب المصابين، الوحيدة المعروفة بانتقالها من شخص إلى آخر.
وأبحرت سفينة "إم في هونديوس" عبر المحيط
الأطلسي
منذ الأول من نيسان، في رحلة من الرأس الأخضر إلى جزر الكناري، حيث سيخضع الركاب وأفراد الطاقم المتبقين البالغ عددهم حوالى 150 للمراقبة قبل السماح لهم بالعودة إلى ديارهم.
