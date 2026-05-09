تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تحث أميركا على ضرب بنى الطاقة الإيرانية.. تقرير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
09-05-2026 | 01:34
A-
A+
إسرائيل تحث أميركا على ضرب بنى الطاقة الإيرانية.. تقرير يكشف التفاصيل
إسرائيل تحث أميركا على ضرب بنى الطاقة الإيرانية.. تقرير يكشف التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، السبت، بأن إسرائيل نقلت رسالة إلى الأميركيين مفادها أن أي عودة إلى القتال يجب أن تشمل تدمير بنى الطاقة التحتية الإيرانية.
Advertisement
ووفق القناة، يسود اعتقاد في إسرائيل بأنه يمكن تدمير البنى التحتية الإيرانية خلال 24 ساعة فقط، ما يدفع إيران إلى التفاوض وهي "راكعة".

وفي أعقاب تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز، تشهد إسرائيل حالة استنفار قصوى على خلفية احتمال العودة إلى القتال.

ولا تزال الخلافات الرئيسية قائمة بين الولايات المتحدة وإيران، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو البرنامج النووي، ووفق القناة 12 توجد عدم رغبة لديهما في تجدد القتال، إلا أن الفجوات بين الجانبين لا تزال واسعة، وفي الوقت نفسه تخشى إسرائيل من توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق قد لا يكون جيدا من وجهة نظرها.
وبحسب القناة 12، فقد نقلت جهات في إسرائيل رسالة إلى الأميركيين مفادها أن أي عودة إلى القتال يجب أن تشمل تدمير بنى الطاقة التحتية الإيرانية.

وقال مسؤول إسرائيلي بشأن احتمال تنفيذ هجوم واسع: "إذا كنت لا تسقط النظام، فعلى الأقل اتركه مشلولا".

ويعكس هذا التصريح الموقف الإسرائيلي الذي يرى أن إلحاق ضرر اقتصادي قاتل يشكل بديلا ضروريا لإسقاط النظام.

وفي إسرائيل يحاولون توجيه رسالة للأميركيين توضح أن تدمير مصادر الطاقة هو الطريق العملي الوحيد لتحقيق تقدم في مواجهة طهران.
مواضيع ذات صلة
كيف تنفذ أميركا حصارها للموانئ الإيرانية؟ تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تسعى لتأمين هرمز.. تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف أنقذت أميركا طيارها الثاني العالق في إيران؟ الاستخبارات الاميركية تكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"WSJ" عن مسؤولين: مستشارو ترامب يؤكدون له أن ضرب محطات الطاقة الإيرانية أمر مشروع
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

في إسرائيل

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:06 | 2026-05-09
Lebanon24
01:49 | 2026-05-09
Lebanon24
01:34 | 2026-05-09
Lebanon24
01:30 | 2026-05-09
Lebanon24
00:53 | 2026-05-09
Lebanon24
00:26 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24