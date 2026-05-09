إسرائيل تحث أميركا على ضرب بنى الطاقة الإيرانية.. تقرير يكشف التفاصيل

أفادت القناة 12 ، السبت، بأن نقلت رسالة إلى مفادها أن أي عودة إلى القتال يجب أن تشمل تدمير بنى الطاقة التحتية .

Advertisement

ووفق القناة، يسود اعتقاد بأنه يمكن تدمير البنى التحتية الإيرانية خلال 24 ساعة فقط، ما يدفع إلى التفاوض وهي "راكعة".



وفي أعقاب تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز، تشهد إسرائيل حالة استنفار قصوى على خلفية احتمال العودة إلى القتال.



ولا تزال الخلافات الرئيسية قائمة بين وإيران، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو البرنامج ، ووفق القناة 12 توجد عدم رغبة لديهما في تجدد القتال، إلا أن الفجوات بين الجانبين لا تزال واسعة، وفي الوقت نفسه تخشى إسرائيل من توصل وطهران إلى اتفاق قد لا يكون جيدا من وجهة نظرها.