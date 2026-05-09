عربي-دولي
ترامب يلمح لخطة محدثة في مضيق هرمز
Lebanon 24
09-05-2026
|
01:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
على الرغم من استمرار المحادثات بين
إيران
وأميركا عبر الوسطاء، أشار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى أن بلاده قد تستأنف عملية "مشروع الحرية" لتوجيه السفن عبر
مضيق هرمز
، بعدما علقت قبل أيام قليلة.
وقال
ترامب
أثناء مغادرته
البيت الأبيض
مساء أمس الجمعة "أعتقد أن مشروع الحرية جيد، لكن أعتقد أيضاً أن لدينا طرقا أخرى للقيام بذلك."
كما ألمح إلى احتمال العودة إلى مشروع الحرية إذا لم يكن الرد
الإيراني
جدياً، لكن مع "إضافات". وقال "سيكون مشروع الحرية بلس، أي مشروع الحرية بالإضافة إلى أمور أخرى".
لكن الرئيس الأميركي لم يسترسل في الحديث عن "تلك الإضافات الأخرى".
علماً أن ترامب كان حذر سابقاً من احتمال العودة لتوجيه ضربات إلى إيران في حال لم يتم التوصل لاتفاق.
استهداف سفن إيرانية
بينما نفذت
القيادة المركزية
الأميركيةليل الخميس الماضي (CENTCOM) ضربات على مواقع في الجنوب الإيراني واستهدفت سفناً إيرانية أيضاً أمس الجمعة حاولت كسر الحصار الأميركي المفروض على الموانئ
الإيرانية
.
أتى ذلك، بعدما أعلنت سنتكوم الأحد الماضي انطلاق عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز من أجل توجيه السفن التجارية في هذا الممر المائي الحيوي الذي شلت حركة الملاحة فيه منذ بدء الحرب في 28 فبراير الماضي، إثر التهديدات الإيرانية.
