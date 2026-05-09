بتهمة مساعدة الجيش الإيراني.. عقوبات أميركية على 10 أفراد وشركات

فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس الجمعة عقوبات على 10 أفراد وشركات، بعضهم في وهونغ كونغ، بتهمة مساعدة الجيش في الحصول على الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع طائرات "شاهد" المسيّرة.وتأتي خطوة وزارة ⁠الخزانة، التي أوردتها وكالة " " لأول مرة، قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي المقررة إلى الصين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، وفي الوقت الذي تتعثر به الجهود الرامية إلى إنهاء حرب .وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها لا تزال مستعدة لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد الصناعية العسكرية ، حتى لا تتمكن من إعادة بناء قدرتها الإنتاجية.وأضافت الوزارة أنها "مستعدة أيضا للتصرف ضد ‌أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران، ويمكنها فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تساعد إيران ‌في جهودها، بما في ذلك ‌تلك المرتبطة بمصافي الخاصة".وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: "تحت القيادة الحاسمة للرئيس ، سنواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن أميركا واستهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزود الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضد القوات الأميركية".