تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
21
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
معلومات جديدة عن "إصابات" مجتبى خامنئي.. تقرير يكشفها
Lebanon 24
09-05-2026
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إيرانية عديدة معلومات عن وضع المرشد
الإيراني
مجتبى خامنئي وذلك بعد تعرضه لاصابات عديدة جراء القصف الأميركي -
الإسرائيلي
على
إيران
اعتباراً من أواخر شباط الماضي.
Advertisement
ونقلت قناة "إيران إنترناشيونال" تصريحات لمظاهر حسيني، مسؤول اللقاءات في مكتب علي خامنئي، قوله إنَّ "مجتبى خامنئي تعرض لإصابات في الركبة والظهر وخلف الأذن".
وأوضح حسيني أن "إصابات مجتبى حدثت خلال قصف استهدف ما وصفه بموقع تابع للمرشد الإيراني السابق، حيث كان موجوداً في المكتب عندما سقطت قنبلة على مسافة نحو 30 متراً".
وذكر أنَّ عدداً من الأشخاص، بينهم محمد شیرازي رئيس المكتب العسكري لخامنئي الأب، أصيبوا مع مجتبى في القصف الذي طالَ موقع عمل علي خامنئي على بُعد 70 - 80 متراً".
وذكر حسيني أن "مجتبى خامنئي تعرّض للقصف؛ ما أدى إلى مقتل زوجته، وأنه أثناء تحركه داخل المبنى تعرّض لموجة انفجار أوقعته أرضاً".
وأشار إلى أن "الإصابات شملت ضرراً بسيطاً في الركبة والظهر، وأن الظهر تعافى خلال هذه الفترة"، مشيراً إلى أن "الركبة ستتحسن قريباً وأن إصابة خفيفة خلف الأذن حدثت لكنها غير ظاهرة؛ لأنها تحت العمامة".
وختمت القناة
المعارضة
بالإشارة إلى أنَّ حسيني أكد أن "حالة مجتبى حالياً قد عولجت بالكامل، وأنه يتمتع الآن بصحة جيدة"، حسب ادعائه.
من جهتها، نشرت وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من "
الحرس الثوري
"، مقطع فيديو ظهر فيه حسيني متحدثاً أمام جموع في
طهران
، قالت إنه يحمل "توضيحات" من رئيس دائرة الزيارات في مكتب خامنئي الأب بشأن الحالة الصحية لقائد
الثورة
(مجتبى).
واكتفت تسنيم بالنقل عن حسيني قوله: "أصيب آية الله مجتبى خامنئي جراء موجة الانفجار، ولكنه تعافى الآن وهو بصحة كاملة"، دون أي إشارة إلى طبيعة إصابات المرشد.
وغاب مجتبى على مدار أشهر من الحرب الأميركية -
الإسرائيلية
على إيران، أواخر شباط الماضي، واكتفى النظام بمشر رسائل مكتوبة وتدوينات عبر حسابات منسوبة لمجتبى على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وكان أحدث ذكر لمجتبى في ما يتعلق بالحرب، ما ذكرته القناة المعارضة بشأن احتدام الخلاف بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأحمد وحيدي قائد "الحرس الثوري" بعد الهجمات التي شنتها إيران مؤخراً على
الإمارات
، خارقة وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أن بزشكيان طلب بلقاء عاجل مع المرشد الجديد مجتبى خامنئي، لوقف الهجمات
الإيرانية
غير المنسقة على دول المنطقة، والتي توقع أن تجلب تداعيات كارثية على إيران.
(إرم نيوز - إيران انترناشيونال)
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت" في تقرير عن حالة مجتبى خامنئي: توقع خروجه من الاختباء قريباً
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" في تقرير عن حالة مجتبى خامنئي: توقع خروجه من الاختباء قريباً
09/05/2026 20:05:19
09/05/2026 20:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد مجتبى خامنئي "بخير وبصحة جيدة" رغم إصابته خلال الحرب
Lebanon 24
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد مجتبى خامنئي "بخير وبصحة جيدة" رغم إصابته خلال الحرب
09/05/2026 20:05:19
09/05/2026 20:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي يكشف سر عن "مجتبى خامنئي"!
Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي يكشف سر عن "مجتبى خامنئي"!
09/05/2026 20:05:19
09/05/2026 20:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب مجتبى خامنئي "مؤشّر خطير"... ماذا أعلن تقرير أميركيّ عن "حاكم إيران"؟
Lebanon 24
غياب مجتبى خامنئي "مؤشّر خطير"... ماذا أعلن تقرير أميركيّ عن "حاكم إيران"؟
09/05/2026 20:05:19
09/05/2026 20:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
الحرس الثوري
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيرانية
الإيراني
الإمارات
المعارضة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب ترامب.. هذا ما تخشاه إسرائيل في ملف إيران
Lebanon 24
بسبب ترامب.. هذا ما تخشاه إسرائيل في ملف إيران
13:00 | 2026-05-09
09/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن ركاب "السفينة الموبوءة".. تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية
Lebanon 24
بشأن ركاب "السفينة الموبوءة".. تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية
12:32 | 2026-05-09
09/05/2026 12:32:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تلاحقه.. توقيف سفير سابق بتهمة بيع تأشيرات شنغن
Lebanon 24
فضيحة تلاحقه.. توقيف سفير سابق بتهمة بيع تأشيرات شنغن
12:19 | 2026-05-09
09/05/2026 12:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لافت عن إيران.. هل أثّر الحصار عليها؟
Lebanon 24
تقرير لافت عن إيران.. هل أثّر الحصار عليها؟
12:00 | 2026-05-09
09/05/2026 12:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
المجر تطوي عهد أوربان.. ماغيار يؤدي اليمين رئيساً للوزراء
Lebanon 24
المجر تطوي عهد أوربان.. ماغيار يؤدي اليمين رئيساً للوزراء
11:41 | 2026-05-09
09/05/2026 11:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آلاف الأسلحة في جنوب لبنان.. تقرير إسرائيلي ينشر الصور
Lebanon 24
آلاف الأسلحة في جنوب لبنان.. تقرير إسرائيلي ينشر الصور
15:00 | 2026-05-08
08/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"صفقة من ترامب للبنان"؟ إقرأوا ما قاله تقرير أميركيّ
Lebanon 24
"صفقة من ترامب للبنان"؟ إقرأوا ما قاله تقرير أميركيّ
14:00 | 2026-05-08
08/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن دور جنبلاط وبري.. هذا ما نقلته "معاريف" الإسرائيلية
Lebanon 24
عن دور جنبلاط وبري.. هذا ما نقلته "معاريف" الإسرائيلية
15:34 | 2026-05-08
08/05/2026 03:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"هتيجي تشوفي إيه".. زوجة الراحل هاني شاكر منعت فنانة شهيرة من زيارته في المستشفى (صورة)
Lebanon 24
"هتيجي تشوفي إيه".. زوجة الراحل هاني شاكر منعت فنانة شهيرة من زيارته في المستشفى (صورة)
00:21 | 2026-05-09
09/05/2026 12:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام في دمشق: اختبار الدولة بين ذاكرة الوصاية وحسابات الحدود
Lebanon 24
سلام في دمشق: اختبار الدولة بين ذاكرة الوصاية وحسابات الحدود
05:00 | 2026-05-09
09/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2026-05-09
بسبب ترامب.. هذا ما تخشاه إسرائيل في ملف إيران
12:32 | 2026-05-09
بشأن ركاب "السفينة الموبوءة".. تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية
12:19 | 2026-05-09
فضيحة تلاحقه.. توقيف سفير سابق بتهمة بيع تأشيرات شنغن
12:00 | 2026-05-09
تقرير لافت عن إيران.. هل أثّر الحصار عليها؟
11:41 | 2026-05-09
المجر تطوي عهد أوربان.. ماغيار يؤدي اليمين رئيساً للوزراء
11:37 | 2026-05-09
أوروبا تستعيد لحظة التأسيس.. ذكرى إعلان شومان تتجدد برسائل وحدة وسلام
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
09/05/2026 20:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
09/05/2026 20:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
09/05/2026 20:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24