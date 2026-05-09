عربي-دولي

معلومات جديدة عن "إصابات" مجتبى خامنئي.. تقرير يكشفها

Lebanon 24
09-05-2026 | 11:00
معلومات جديدة عن إصابات مجتبى خامنئي.. تقرير يكشفها
كشفت تقارير إيرانية عديدة معلومات عن وضع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وذلك بعد تعرضه لاصابات عديدة جراء القصف الأميركي - الإسرائيلي على إيران اعتباراً من أواخر شباط الماضي.
ونقلت قناة "إيران إنترناشيونال" تصريحات لمظاهر حسيني، مسؤول اللقاءات في مكتب علي خامنئي، قوله إنَّ "مجتبى خامنئي تعرض لإصابات في الركبة والظهر وخلف الأذن".

وأوضح حسيني أن "إصابات مجتبى حدثت خلال قصف استهدف ما وصفه بموقع تابع للمرشد الإيراني السابق، حيث كان موجوداً في المكتب عندما سقطت قنبلة على مسافة نحو 30 متراً".

وذكر أنَّ عدداً من الأشخاص، بينهم محمد شیرازي رئيس المكتب العسكري لخامنئي الأب، أصيبوا مع مجتبى في القصف الذي طالَ موقع عمل علي خامنئي على بُعد 70 - 80 متراً".

وذكر حسيني أن "مجتبى خامنئي تعرّض للقصف؛ ما أدى إلى مقتل زوجته، وأنه أثناء تحركه داخل المبنى تعرّض لموجة انفجار أوقعته أرضاً".

وأشار إلى أن "الإصابات شملت ضرراً بسيطاً في الركبة والظهر، وأن الظهر تعافى خلال هذه الفترة"، مشيراً إلى أن "الركبة ستتحسن قريباً وأن إصابة خفيفة خلف الأذن حدثت لكنها غير ظاهرة؛ لأنها تحت العمامة".

وختمت القناة المعارضة بالإشارة إلى أنَّ حسيني أكد أن "حالة مجتبى حالياً قد عولجت بالكامل، وأنه يتمتع الآن بصحة جيدة"، حسب ادعائه. 

من جهتها، نشرت وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من "الحرس الثوري"، مقطع فيديو ظهر فيه حسيني متحدثاً أمام جموع في طهران، قالت إنه يحمل "توضيحات" من رئيس دائرة الزيارات في مكتب خامنئي الأب بشأن الحالة الصحية لقائد الثورة (مجتبى).

واكتفت تسنيم بالنقل عن حسيني قوله: "أصيب آية الله مجتبى خامنئي جراء موجة الانفجار، ولكنه تعافى الآن وهو بصحة كاملة"، دون أي إشارة إلى طبيعة إصابات المرشد.

وغاب مجتبى على مدار أشهر من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أواخر شباط الماضي، واكتفى النظام بمشر رسائل مكتوبة وتدوينات عبر حسابات منسوبة لمجتبى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحدث ذكر لمجتبى في ما يتعلق بالحرب، ما ذكرته القناة المعارضة بشأن احتدام الخلاف بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأحمد وحيدي قائد "الحرس الثوري" بعد الهجمات التي شنتها إيران مؤخراً على الإمارات، خارقة وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن بزشكيان طلب بلقاء عاجل مع المرشد الجديد مجتبى خامنئي، لوقف الهجمات الإيرانية غير المنسقة على دول المنطقة، والتي توقع أن تجلب تداعيات كارثية على إيران. (إرم نيوز - إيران انترناشيونال)

مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت" في تقرير عن حالة مجتبى خامنئي: توقع خروجه من الاختباء قريباً
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد مجتبى خامنئي "بخير وبصحة جيدة" رغم إصابته خلال الحرب
وزير الحرب الأميركي يكشف سر عن "مجتبى خامنئي"!
غياب مجتبى خامنئي "مؤشّر خطير"... ماذا أعلن تقرير أميركيّ عن "حاكم إيران"؟
