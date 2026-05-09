البحرين تعلن تفكيك تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني

أعلنت الداخلية البحرينية، القبض على على 41 شخصا من التنظيم المرتبط بالحرس الثوري .

وقالت في بيان: "بناء على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية، وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الايراني السافر، فقد تمكنت من تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه".

وأضافت أن الإجراءات القانونية بحق التنظيم مستمرة، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون".