في اتصال هاتفي.. رئيس الإمارات بحث مع أردوغان سبل التعاون

بحث رئيس الشيخ زايد آل ، والرئيس ، اليوم السبت، في اتصال هاتفي، مختلف مجالات التعاون، خاصة الاقتصادية والتنموية وسبل تعزيزه بما يدعم أولويات التنمية والمصالح المشتركة، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام).وأكد الجانبان، بحسب (وام)، حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الإماراتية-التركية والبناء على ما تحقق في مساراتها من تطور، خاصة شراكاتهما التنموية بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.كذلك، تطرق الاتصال إلى مشاركة دولة الإمارات في معرض "ساها إكسبو 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء الذي يعقد في إسطنبول، وأهمية المعرض في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.واستعرض الجانبان في الاتصال عددًا من والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.