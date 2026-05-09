بشأن "المونديال".. المكسيك تتخذ إجراء "استثنائياً"

أعلنت السلطات المكسيكية، الجمعة، أن العام الدراسي سينتهي قبل أكثر من شهر من موعده المعتاد، في إطار استعداد البلاد لاستضافة مباريات ، ما أثار موجة انتقادات واسعة.وقال وزير التعليم ماريو دلغادو إن قرار إنهاء العام الدراسي قبل 40 يوما اتخذ جزئيا بسبب موجة حر تؤثر على عدة ولايات.وأضاف خلال فعالية في ولاية سونورا الشمالية: "سننهي العام الدراسي في 5 يونيو لأن العديد من الولايات تشهد بالفعل درجات حرارة مرتفعة، وهناك أيضا مسألة كأس العالم".وأشار مع ذلك إلى أن السلطات تدرس في المقابل تقديم موعد بدء العام الدراسي المقبل، المقرر حاليا في 31 آذار.وتنطلق البطولة، التي تستضيفها بشكل مشترك والولايات المتحدة وكندا، في 11 يونيو، حين تواجه المكسيك منتخب على أرضها في مكسيكو.وكان دلغادو قد أعلن القرار مبدئيا الخميس، لكن الرئيسة كلوديا شينباوم قالت إنه مجرد "مقترح".وقالت في مؤتمرها الصحافي اليومي: "لا يوجد جدول زمني نهائي بعد. من المهم أيضا ألا يفوّت الأطفال حصصهم الدراسية".وأصيب الأهالي بالذهول من القرار، الذي قد يعني اضطرارهم إلى إيجاد ودفع كلفة شهر ثالث من رعاية الأطفال خلال .وحذر مركز "مكسيكو إيفالوا" للأبحاث في السياسات العامة من أن "تقديم موعد نهاية العام الدراسي سيؤثر على أكثر من 23.4 مليون طالب، من خلال تقليص إضافي لوقت التعلم، في ظل تدن تعليمي قائم واتساع الفوارق".، وصف اتحاد أرباب العمل "كوبارميكس" القرار بأنه "متسرع"، محذّرا من اضطرابات في جداول الأسر وما يترتب على ذلك من تأثيرات على سوق العمل.وقال مسؤولون في ولاية خاليسكو غرب المكسيك التي يديرها معارضون لشينباوم إنهم لن يلتزموا بالقرار، وسيبقون المدارس مفتوحة حتى 30 حزيران كما كان مقررا.وسيتم تعليق الدراسة فقط خلال الأيام الأربعة التي تستضيف فيها مدينة غوادالاخارا، الواقعة في الولاية، مباريات كأس العالم، لتلبية "الاحتياجات اللوجستية" التي يفرضها الحدث.