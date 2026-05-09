تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ستارمر يعيّن رئيس وزراء بريطاني سابق مستشاراً لشؤون التمويل العالمي

Lebanon 24
09-05-2026 | 09:13
A-
A+
ستارمر يعيّن رئيس وزراء بريطاني سابق مستشاراً لشؤون التمويل العالمي
ستارمر يعيّن رئيس وزراء بريطاني سابق مستشاراً لشؤون التمويل العالمي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عيّن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت، رئيس الوزراء السابق جوردون براون مبعوثاً خاصاً له لشؤون التمويل العالمي، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من خبرته خلال الأزمة المالية العالمية، بحسب ما نقلته "رويترز".

Advertisement

ويأتي هذا التعيين في وقت يواجه فيه ستارمر ضغوطاً سياسية متزايدة، بعد تكبّد حزب العمال أسوأ خسائره في انتخابات محلية لحزب حاكم منذ عام 1995، ما دفع عدداً من نواب الحزب إلى المطالبة باستقالته.

ووفق مكتب ستارمر، سيلتحق براون بفريقه لتقديم المشورة حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي في بريطانيا عبر السياسات المالية العالمية، في إطار مسعى لإعادة ترتيب القيادة واستعادة دعم الحزب.

وكان ستارمر قد تعهّد، أمس الجمعة، بالبقاء في منصبه زعيماً للحزب رغم حجم الخسائر الانتخابية التي بدأت تتضح نتائجها.

وبلغت خسائر حزب العمال 1406 مقاعد مع انتهاء فرز الأصوات اليوم السبت، متجاوزة خسائر حزب المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في انتخابات 2019، والتي بلغت 1330 مقعداً، قبل أن تستقيل بعد ثلاثة أسابيع.

مواضيع ذات صلة
متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: لطالما قال ستارمر إنه لن يخضع للضغوط بشأن حرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: التساؤلات حول الخطوة المقبلة بشأن إيران لا تزال مطروحة
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: الحرب في إيران ليست حربنا وبريطانيا لن تنجر لها
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يعيّن محسن رضائي القائد الأسبق للحرس الثوري مستشارا عسكريا له
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب المحافظين

تيريزا ماي

الانتخابية

حزب العمال

البريطاني

بريطانيا

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-09
Lebanon24
12:32 | 2026-05-09
Lebanon24
12:19 | 2026-05-09
Lebanon24
12:00 | 2026-05-09
Lebanon24
11:41 | 2026-05-09
Lebanon24
11:37 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24