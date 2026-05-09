ستارمر يعيّن رئيس وزراء بريطاني سابق مستشاراً لشؤون التمويل العالمي

عيّن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت، رئيس الوزراء السابق جوردون براون مبعوثاً خاصاً له لشؤون التمويل العالمي، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من خبرته خلال الأزمة المالية العالمية، بحسب ما نقلته "رويترز".
ويأتي هذا التعيين في وقت يواجه فيه ستارمر ضغوطاً سياسية متزايدة، بعد تكبّد حزب العمال أسوأ خسائره في انتخابات محلية لحزب حاكم منذ عام 1995، ما دفع عدداً من نواب الحزب إلى المطالبة باستقالته.
ووفق مكتب ستارمر، سيلتحق براون بفريقه لتقديم المشورة حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي في بريطانيا عبر السياسات المالية العالمية، في إطار مسعى لإعادة ترتيب القيادة واستعادة دعم الحزب.
وكان ستارمر قد تعهّد، أمس الجمعة، بالبقاء في منصبه زعيماً للحزب رغم حجم الخسائر الانتخابية التي بدأت تتضح نتائجها.
وبلغت خسائر حزب العمال 1406 مقاعد مع انتهاء فرز الأصوات اليوم السبت، متجاوزة خسائر حزب المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في انتخابات 2019، والتي بلغت 1330 مقعداً، قبل أن تستقيل بعد ثلاثة أسابيع.