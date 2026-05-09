عربي-دولي

مدمّرة بريطانية تتجه إلى الشرق الأوسط في إطار مهمة بمضيق هرمز

Lebanon 24
09-05-2026 | 09:18
مدمّرة بريطانية تتجه إلى الشرق الأوسط في إطار مهمة بمضيق هرمز
أعلنت المملكة المتحدة أنها ستنشر المدمّرة "إتش إم إس دراغون"، الموجودة حالياً في البحر الأبيض المتوسط، في منطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن استعدادات لمهمة محتملة في مضيق هرمز "عندما تسمح الظروف".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله إنّ "هذا التمركز المسبق لإتش إم إس دراغون هو جزء من تخطيط دقيق يهدف لضمان أن تكون المملكة المتحدة مستعدة، ضمن تحالف متعدد الجنسية بقيادة مشتركة من المملكة المتحدة وفرنسا، لتأمين المضيق عندما تسمح الظروف بذلك".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في آذار الماضي أنها تدرس إرسال طائرات مسيّرة مخصصة لإزالة الألغام إلى مضيق هرمز، وسط مخاوف في "وايت هول" من أن الاستجابة لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإرسال سفن قد يؤدي إلى تصعيد التوتر.

وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة "تليغراف" بأن الحكومة تدرس أيضاً نشر كاسحات ألغام جوية للمساعدة في تطهير الممر المائي الحيوي من الألغام، بما يساهم في إعادة انسياب صادرات النفط عبره.
 
