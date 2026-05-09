بيتر ماغيار يتسلّم رئاسة الحكومة في المجر وسط وعود بإحداث تغيير سياسي واسع

09-05-2026 | 09:23
بيتر ماغيار يتسلّم رئاسة الحكومة في المجر وسط وعود بإحداث تغيير سياسي واسع
ينعقد البرلمان المجري، اليوم السبت، لتنصيب بيتر ماغيار رئيسًا جديدًا للوزراء، وذلك بعد أقل من شهر على فوزه الواسع في الانتخابات التشريعية التي أطاح فيها بالقومي فيكتور أوربان.

وافتتح الرئيس المجري تاماس سوليوك الجلسة مرحّبًا بأعضاء البرلمان المنتخبين في 12 نيسان، على أن يتولوا التصويت الرسمي لتثبيت ماغيار في منصبه.

وفي السياق، رحّب رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا بما وصفه بـ"بداية فصل جديد في تاريخ المجر"، متمنيًا لماغيار وللشعب المجري التوفيق، ومؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع الحكومة الجديدة.

وتجمّع مئات المواطنين خارج مبنى البرلمان في بودابست لمتابعة مراسم التنصيب التي نُقلت مباشرة عبر شاشات عملاقة نصبت في محيط المبنى المطلّ على نهر الدانوب.

وخلال الجلسة نفسها، انتُخبت أغنيس فورستهوفر رئيسةً للبرلمان بأغلبية كبيرة، لتصدر أول قرار رمزي لها بإعادة رفع علم الاتحاد الأوروبي على المبنى، بعد أن كان قد أزيل خلال فترة حكم أوربان.

وقالت فورستهوفر إن هذه الخطوة تمثل "إشارة أولى للعودة إلى أوروبا"، معلنة إعادة العلم الأوروبي إلى مقر البرلمان بعد 12 عامًا من الغياب.

