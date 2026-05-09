بيتر ماغيار يتسلّم رئاسة الحكومة في المجر وسط وعود بإحداث تغيير سياسي واسع

ينعقد المجري، اليوم السبت، لتنصيب بيتر ماغيار رئيسًا جديدًا للوزراء، وذلك بعد أقل من شهر على فوزه الواسع في الانتخابات التشريعية التي أطاح فيها بالقومي فيكتور أوربان.

وافتتح الرئيس المجري تاماس سوليوك الجلسة مرحّبًا بأعضاء البرلمان المنتخبين في 12 نيسان، على أن يتولوا التصويت الرسمي لتثبيت ماغيار في منصبه.

وفي السياق، رحّب رئيس أنتونيو بما وصفه بـ"بداية فصل جديد في تاريخ "، متمنيًا لماغيار وللشعب المجري التوفيق، ومؤكدًا استعداد للتعاون مع الحكومة الجديدة.

وتجمّع مئات المواطنين خارج مبنى البرلمان في بودابست لمتابعة مراسم التنصيب التي نُقلت مباشرة عبر شاشات عملاقة نصبت في محيط المبنى المطلّ على نهر الدانوب.

وخلال الجلسة نفسها، انتُخبت أغنيس فورستهوفر رئيسةً للبرلمان بأغلبية كبيرة، لتصدر أول قرار رمزي لها بإعادة رفع علم الاتحاد على المبنى، بعد أن كان قد أزيل خلال فترة حكم أوربان.

وقالت فورستهوفر إن هذه الخطوة تمثل "إشارة أولى للعودة إلى "، معلنة إعادة الأوروبي إلى بعد 12 عامًا من الغياب.