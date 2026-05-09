تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"الحرية بلس".. مقاربة أميركية جديدة لمضيق هرمز بوجه إيران

Lebanon 24
09-05-2026 | 08:00
A-
A+
الحرية بلس.. مقاربة أميركية جديدة لمضيق هرمز بوجه إيران
الحرية بلس.. مقاربة أميركية جديدة لمضيق هرمز بوجه إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت "آرم نيوز": أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملف مضيق هرمز إلى واجهة التوتر مع إيران، عبر تصريح مقتضب أدلى به في البيت الأبيض مساء الجمعة، ربط فيه مستقبل الاتفاق المطروح مع طهران بإمكانية إطلاق صيغة أوسع أطلق عليها اسم "مشروع الحرية بلس".
Advertisement

وأشار ترامب إلى أن واشنطن ستتجه إلى مسار مختلف في حال تعثّر التفاهم، في وقت لا تزال فيه الإدارة الأميركية بانتظار الرد الإيراني على مقترح يهدف إلى تثبيت التهدئة وتنظيم حركة الملاحة في المضيق، وسط تصاعد التوترات البحرية خلال الساعات الأخيرة وتبادل الاتهامات بشأن خروقات لوقف إطلاق النار.

وتمنح هذه المقاربة الإدارة الأميركية مساحة إضافية من الضغط قبل اتضاح الموقف الإيراني، إذ تربط استمرار التفاوض بإمكانية إعادة صياغة المسار البحري ضمن إطار أكثر تشددًا، من دون الدخول في تفاصيل عسكرية أو تحديد سقف واضح للخيارات المطروحة.

وفي هذا السياق، ترى مصادر دبلوماسية إقليمية تتابع الاتصالات المرتبطة بالملف الإيراني أن تصريحات ترامب تندرج ضمن سياسة رفع السقوف التفاوضية بانتظار الرد الإيراني، مشيرةً في حديث لـ"إرم نيوز" إلى أن استخدام تعبير "مشروع الحرية بلس" يمنح واشنطن هامش حركة أوسع من دون الالتزام مسبقًا بخيارات عسكرية محددة.

رسالة ضغط قبل حسم التفاهم

وتشير هذه المصادر إلى أن الإدارة الأميركية تسعى لدفع طهران إلى تقديم رد واضح وسريع على المقترح المطروح، مع إبقاء مضيق هرمز ضمن مستوى ضغط مرتفع يشمل خيارات مثل تعزيز المرافقة البحرية، وتشديد الرقابة على السفن المرتبطة بإيران، وتوسيع قواعد الرد في حال وقوع أي احتكاك يهدد سلامة الملاحة.

وتضيف أن الحديث عن نسخة موسّعة من "مشروع الحرية" يعكس قناعة أميركية بأن تعليق الإجراءات مؤقتًا لم يعد كافيًا، خصوصًا إذا طال أمد الرد الإيراني أو استمرت الحوادث البحرية في محيط المضيق.

 

هرمز تحت قواعد عبور أشد

وبحسب هذا التقدير، قد تتجه واشنطن إلى خطوات تدريجية تشمل زيادة انتشار القطع البحرية في نقاط العبور الحيوية، وفرض ضوابط أكثر تشددًا على مسارات السفن التجارية، إلى جانب إظهار جاهزية أعلى للتعامل مع الزوارق والطائرات المسيّرة والمنصات الساحلية التي تعتبرها تهديدًا مباشرًا لحركة الملاحة.

وانطلق "مشروع الحرية" أساسًا كعملية بحرية أميركية لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز، بعد تصاعد القيود على جزء من حركة العبور، واعتمدت واشنطن في نسخته الأولى على مدمرات وطائرات ومنصات غير مأهولة، إضافة إلى قوات دعم، تحت عنوان حماية الملاحة الدولية.

ومع تقدم الاتصالات حول اتفاق مؤقت، علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب العملية في مرحلة لاحقة، قبل أن يعيد اليوم التلويح بإمكانية العودة بصيغة موسعة، تتجاوز فكرة المرافقة البحرية التقليدية، إذ تفتح إضافة "بلس" الباب أمام توسيع قواعد الاشتباك وتشديد القيود على الحركة البحرية الإيرانية، وربط أمن العبور في المضيق بمدى الاستجابة السياسية من طهران.

من جانبه، يقول الباحث المتخصص في الشؤون الأميركية الداه يعقوب لـ"إرم نيوز" إن استخدام ترامب لعبارة "مشروع الحرية بلس" يعكس طريقته المعتادة في إدارة الضغط، إذ يفضّل ترك التهديد مفتوحًا بدل تقديم خطة مكتملة تحدّ من هامش المناورة أمامه.

خيار عسكري تحت سقف السياسة

ويرى يعقوب أن الإدارة الأميركية تحاول عبر هذا الغموض دفع إيران إلى تسريع ردها على المقترح المطروح، وطمأنة الداخل الأميركي إلى أن البيت الأبيض يملك خياراً عسكرياً جاهزاً إذا تعثرت التفاهمات.

ويضيف أن المشروع، في حال عاد بصيغة موسعة، قد يبدأ من زيادة الوجود البحري وتنظيم ممرات عبور أكثر صرامة، قبل الانتقال إلى مستوى أعلى من الرد على أي تهديد مباشر للملاحة. وبرأيه، يستخدم ترامب "الحرية بلس" كأداة ضغط سياسية قبل تحويلها إلى خطة عسكرية معلنة.

في المحصلة، تبدو الصيغة الموسعة أقرب إلى خطة ضغط متدرجة داخل الحساب الأميركي، تبدأ بتوسيع حماية السفن التجارية وتنظيم مسارات عبورها، وتمنح القوات الأميركية هامش رد أسرع على الزوارق والطائرات المسيّرة والصواريخ الساحلية التي تهدد الملاحة، ثم تضيف مستوى أشد من الرقابة على الحركة البحرية المرتبطة بطهران.

وبهذا المعنى، يمنح "الحرية بلس" ترامب قدرة على رفع الضغط على مراحل، مع ربط كل خطوة بسلوك إيران في المضيق وبمدى تجاوبها مع المقترح المطروح. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
القيادة الوسطى الأميركية: القوات الأميركية تدعم "عملية الحرية" في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرك بحري أميركي جديد لتعزيز حرية الملاحة في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: بدأنا في إنشاء ممر جديد بمضيق هرمز لتعزيز حرية التجارة
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: سنبدأ الاثنين دعم مشروع الحرية لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24

البيت الأبيض

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

دونالد

واشنطن

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-09
Lebanon24
12:32 | 2026-05-09
Lebanon24
12:19 | 2026-05-09
Lebanon24
12:00 | 2026-05-09
Lebanon24
11:41 | 2026-05-09
Lebanon24
11:37 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24