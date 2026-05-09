إندونيسيا تعتقل 321 أجنبياً بتهمة إدارة شبكة قمار إلكترونية

أعلنت السلطات في توقيف 321 أجنبياً، معظمهم من ، على خلفية الاشتباه بتورطهم في إدارة أنشطة محظورة للمقامرة عبر الإنترنت، في إطار حملة أمنية واسعة تستهدف شبكات القمار الإلكتروني والجريمة المنظمة.

وقالت الشرطة إن الموقوفين جرى اعتقالهم داخل مبنى إداري في العاصمة جاكرتا، حيث يُشتبه في أنهم كانوا يديرون عملية قمار إلكتروني غير قانونية منذ نحو شهرين.

وبحسب البيانات الرسمية، شملت قائمة الموقوفين 228 فيتنامياً، و57 صينياً، و13 من ميانمار، و11 من ، و5 من تايلاند، و3 من كمبوديا.

وأوضح مسؤول في وحدة أن 275 من الموقوفين يواجهون تهماً تتعلق بانتهاك قوانين المقامرة في إندونيسيا، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تسع سنوات.

وتُعد المقامرة الإلكترونية محظورة في إندونيسيا، التي تضم أكبر أغلبية مسلمة في العالم، وتكثف السلطات فيها حملاتها ضد شبكات القمار العابرة للحدود.