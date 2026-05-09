عربي-دولي

إندونيسيا تعتقل 321 أجنبياً بتهمة إدارة شبكة قمار إلكترونية

Lebanon 24
09-05-2026 | 10:01
إندونيسيا تعتقل 321 أجنبياً بتهمة إدارة شبكة قمار إلكترونية
أعلنت السلطات في إندونيسيا توقيف 321 أجنبياً، معظمهم من فيتنام، على خلفية الاشتباه بتورطهم في إدارة أنشطة محظورة للمقامرة عبر الإنترنت، في إطار حملة أمنية واسعة تستهدف شبكات القمار الإلكتروني والجريمة المنظمة.

وقالت الشرطة الإندونيسية إن الموقوفين جرى اعتقالهم داخل مبنى إداري في العاصمة جاكرتا، حيث يُشتبه في أنهم كانوا يديرون عملية قمار إلكتروني غير قانونية منذ نحو شهرين.

وبحسب البيانات الرسمية، شملت قائمة الموقوفين 228 فيتنامياً، و57 صينياً، و13 من ميانمار، و11 من لاوس، و5 من تايلاند، و3 من كمبوديا.

وأوضح مسؤول في وحدة التحقيقات الجنائية أن 275 من الموقوفين يواجهون تهماً تتعلق بانتهاك قوانين المقامرة في إندونيسيا، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تسع سنوات.

وتُعد المقامرة الإلكترونية محظورة في إندونيسيا، التي تضم أكبر أغلبية مسلمة في العالم، وتكثف السلطات فيها حملاتها ضد شبكات القمار العابرة للحدود.

