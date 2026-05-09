تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

دعم مالي دولي لمصر بقيمة مليار دولار

Lebanon 24
09-05-2026 | 10:05
A-
A+
دعم مالي دولي لمصر بقيمة مليار دولار
دعم مالي دولي لمصر بقيمة مليار دولار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، أن مصر ستحصل على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار، ضمن حزمة دعم تنموي أوسع تبلغ قيمتها الإجمالية مليار دولار، للمساعدة في التعامل مع تداعيات الحرب بين إيران وبيئة عدم الاستقرار الإقليمي.

وأوضح جيمبرت أن الحزمة تتكون من 800 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي، إضافة إلى ضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف إلى دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع مسار التحول الأخضر في البلاد.

وأشار إلى أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على الحزمة يوم الجمعة، لافتاً إلى أن التمويل جاء بشروط ميسّرة مقارنة بالأسواق التجارية، بفائدة تقارب 6% وفترة سداد تمتد إلى 30 عاماً مع فترة سماح قبل بدء السداد.

وبحسب المسؤول الدولي، تأتي هذه الحزمة ضمن برنامج من ثلاث مراحل، حيث جرى اعتماد المرحلة الأولى في حزيران 2024، فيما يُتوقع تنفيذ المرحلة الثالثة العام المقبل، مع مشاركة مؤسسات تمويل دولية أخرى مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

كما لفت إلى أن مصر تشهد تحسناً تدريجياً في الاستثمار الخاص، إلا أنه لا يزال دون مستويات الاقتصادات المماثلة، مؤكداً أن تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والإصلاحات الهيكلية قد يرفعان معدل النمو إلى نحو 6% سنوياً على المدى المتوسط، ما قد يتيح خلق ما يقارب مليوني فرصة عمل سنوياً.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أشاد جيمبرت ببرامج الدعم النقدي مثل “تكافل وكرامة”، معتبراً أنها أكثر استهدافاً للفئات الفقيرة مقارنة بالدعم العام للخبز، خصوصاً في فترات الأزمات.

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 163.7 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فاينانشال تايمز: إدارة ترامب تُسرّع مبيعات أسلحة بقيمة 8.6 مليار دولار لحلفائها في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية كلّف طهران خسائر بقيمة 4.8 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
اليابان توقّع اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار ضمن استثماراتها في الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

الاستثمار الأجنبي

مجلس إدارة البنك

الأسواق التجارية

المدير الإقليمي

البنك الدولي

إدارة البنك

ان بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-09
Lebanon24
12:32 | 2026-05-09
Lebanon24
12:19 | 2026-05-09
Lebanon24
12:00 | 2026-05-09
Lebanon24
11:41 | 2026-05-09
Lebanon24
11:37 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24