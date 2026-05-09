تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دول أوروبية تتسابق لإنقاذ رعاياها من السفينة الموبوءة

Lebanon 24
09-05-2026 | 10:16
A-
A+
دول أوروبية تتسابق لإنقاذ رعاياها من السفينة الموبوءة
دول أوروبية تتسابق لإنقاذ رعاياها من السفينة الموبوءة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تسابق دول أوروبية عدة الزمن لتنفيذ عمليات إجلاء عاجلة لرعاياها من سفينة سياحية تحولت إلى بؤرة صحية خطيرة، بعد تسجيل إصابات بفيروس هانتا على متنها، وذلك مع اقترابها من السواحل الإسبانية وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة.

وأعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا أن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا أكدت إرسال طائرات خاصة لنقل مواطنيها، فيما سيقوم الاتحاد الأوروبي بتوفير طائرتين إضافيتين لإجلاء بقية المواطنين الأوروبيين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعملان أيضاً على إعداد خطط طوارئ لإجلاء رعاياهما، إلى جانب تنسيق عمليات لنقل مواطنين من دول أخرى لا تمتلك وسائل إجلاء خاصة.

وبموجب الإجراءات المتبعة، يُسمح للركاب بحمل الضروريات فقط، بينما تبقى بقية الأمتعة وجثمان أحد المتوفين على متن السفينة، على أن تُنقل لاحقاً إلى هولندا لإجراء عمليات التعقيم اللازمة.

وأكد الوزير أن المواطنين الإسبان سيكونون أول من يتم إجلاؤهم، على أن تُحدَّد أولويات بقية الجنسيات وفق التقييمات الطبية، مع التشديد على عدم السماح لأي راكب بمغادرة السفينة قبل وصول طائرة الإجلاء المخصصة له، في إطار إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار العدوى.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما جديد "السفينة الموبوءة"؟ "الصحة العالمية" تعلق
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن ركاب "السفينة الموبوءة".. تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تفش محتمل لفيروس "هانتا" على متنها.. إسبانيا ستستقبل "السفينة الموبوءة" خلال أيام
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات الاجلاء ستبدأ.. إليكم آخر تطورات "السفينة الموبوءة"
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

وزير الداخلية

الأوروبيين

بريطانيا

الأوروبي

ألمانيا

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-09
Lebanon24
12:32 | 2026-05-09
Lebanon24
12:19 | 2026-05-09
Lebanon24
12:00 | 2026-05-09
Lebanon24
11:41 | 2026-05-09
Lebanon24
11:37 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24