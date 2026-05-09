السعودية: ندعم إجراءات البحرين في مواجهة النشاطات التي تمس أمنها

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رُصد من نشاطات تمس الأمن الوطني، وتستهدف زعزعة أمنها، واستقرارها.
وزارة الخارجية تُعرب عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة ما رُصد من نشاطات تمس أمنها الوطني وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وتشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديدًا لأمنها الوطني.… pic.twitter.com/MFXPxwIvqY
— واس العام (@SPAregions) May 9, 2026
وأشادت السعودية بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية، ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديداً للأمن الوطني البحريني.
كما أشاد مجلس التعاون الخليجي، بالجهود الكبيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في البحرين، وتمكنها من رصد نشاطات تمس أمنها واستقرارها.
وأوضح جاسم البديوي الأمين العام للمجلس، أن هذا الإنجاز الأمني يعكس المتابعة العالية والمستمرة لدى الأجهزة الأمنية في البحرين، لحماية وصون مقدراتها والحفاظ على أمن شعبها.
وأكد دعم دول المجلس الكامل لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون سيادتها، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها أو تهديد سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وبيّن أن دول مجلس التعاون ستظل صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب، ماضيةً في تعزيز منظومة الأمن الجماعي، وترسيخ الأمن والاستقرار في دولها.
ونقلت «وكالة الأنباء البحرينية» اليوم السبت عن وزارة الداخلية في البلاد قولها إنها ألقت القبض على 41 شخصاً وصفتهم بأنهم على صلة بـ«الحرس الثوري» الإيراني.
وذكرت وزارة الداخلية أنها «تمكنت من الكشف عن تنظيم مرتبط بـ(الحرس الثوري) الإيراني وفكر ولاية الفقيه»، مضيفةً أن تحقيقات النيابة العامة تضمنت أيضاً قضايا بشأن ما وصفته بـ«التعاطف مع العدوان الإيراني السافر».