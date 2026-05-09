عربي-دولي

إيران تنتقد واشنطن مجدداً...النهج الأميركي يهدد المسار الدبلوماسي

Lebanon 24
09-05-2026 | 10:40
إيران تنتقد واشنطن مجدداً...النهج الأميركي يهدد المسار الدبلوماسي
كرر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، انتقاداته للسياسة الأميركية. واعتبر عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن "النهج الأميركي الهدام يقوض مسار الدبلوماسية"، على حد وصفه.

كما أشار إلى أن "التصعيد الأخير للقوات الأميركية في محيط مضيق هرمز، والإجراءات المتعددة التي اتخذتها في خرق وقف إطلاق النار، زادت الشكوك بشأن نيات الطرف الأميركي وجديته في المسار الدبلوماسي"، حسب ما نقلت وكالة "إيسنا"، اليوم السبت.

وكان الوزير الإيراني اعتبر في بيان نشره على حسابه في "إكس"،  أنه "كلما طرح حل دبلوماسي تقدم أميركا على مغامرة عسكرية متهورة"، في إشارة إلى تعرض إيران لهجومين عسكريين كبيرين أثناء التفاوض مع الولايات المتحدة، أولهما من قبل إسرائيل حليفة واشنطن في حزيران 2025، ما أطلق حرباً امتدت 12 يوماً، والثاني مشترك بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي أواخر فبراير الماضي (2026).

