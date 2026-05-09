إيران تنتقد واشنطن مجدداً...النهج الأميركي يهدد المسار الدبلوماسي

كرر عباس عراقجي، انتقاداته للسياسة الأميركية. واعتبر عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره هاكان فيدان، أن "النهج الأميركي الهدام يقوض مسار الدبلوماسية"، على حد وصفه.

كما أشار إلى أن "التصعيد الأخير للقوات الأميركية في محيط مضيق هرمز، والإجراءات المتعددة التي اتخذتها في خرق وقف إطلاق النار، زادت الشكوك بشأن نيات الطرف الأميركي وجديته في المسار الدبلوماسي"، حسب ما نقلت وكالة "إيسنا"، اليوم السبت.

وكان الوزير الإيراني اعتبر في بيان نشره على حسابه في "إكس"، أنه "كلما طرح حل تقدم أميركا على مغامرة عسكرية متهورة"، في إشارة إلى تعرض لهجومين عسكريين كبيرين أثناء التفاوض مع ، أولهما من قبل حليفة في حزيران 2025، ما أطلق حرباً امتدت 12 يوماً، والثاني مشترك بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي أواخر فبراير الماضي (2026).