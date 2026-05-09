تحرك مصري قطري لدعم الحوار بين واشنطن وطهران

دعت مصر وقطر، إلى دعم المسار التفاوضي بين وإيران، والتزام الحلول الدبلوماسية لخفض التوترات الإقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين المصري بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عبد الرحمن آل ثاني.

وبحث الجانبان التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، فيما استعرض الوزير القطري نتائج زيارته الحالية إلى ولقاءاته مع مسؤولين أمريكيين، وفق بيان للخارجية . كما استعرضا تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية دعم المحادثات.

واعتبرا أن الحلول الدبلوماسية والحوار يمثلان السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة الراهنة. وشدد الجانبان على ضرورة تبني الأطراف الفاعلة مواقف تتسم بالمسؤولية والحكمة خلال المرحلة الحالية، مع الاعتماد على الدبلوماسية لتسوية الخلافات.

وأكدا أن استقرار المنطقة يتطلب تغليب الحلول السياسية بما يحفظ مصالح شعوبها.

يأتي ذلك في ظل هدنة مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ 8 نيسان الماضي، وسط حديث عن اتفاق "وشيك" لإنهاء الحرب بين الجانبين.