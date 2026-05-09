تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحرك مصري قطري لدعم الحوار بين واشنطن وطهران

Lebanon 24
09-05-2026 | 10:49
A-
A+
تحرك مصري قطري لدعم الحوار بين واشنطن وطهران
تحرك مصري قطري لدعم الحوار بين واشنطن وطهران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

دعت مصر وقطر، إلى دعم المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، والتزام الحلول الدبلوماسية لخفض التوترات الإقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبحث الجانبان التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، فيما استعرض الوزير القطري نتائج زيارته الحالية إلى واشنطن ولقاءاته مع مسؤولين أمريكيين، وفق بيان للخارجية المصرية. كما استعرضا تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية دعم المحادثات.

واعتبرا أن الحلول الدبلوماسية والحوار يمثلان السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة الراهنة. وشدد الجانبان على ضرورة تبني الأطراف الفاعلة مواقف تتسم بالمسؤولية والحكمة خلال المرحلة الحالية، مع الاعتماد على الدبلوماسية لتسوية الخلافات.

وأكدا أن استقرار المنطقة يتطلب تغليب الحلول السياسية بما يحفظ مصالح شعوبها.

يأتي ذلك في ظل هدنة مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ 8 نيسان الماضي، وسط حديث عن اتفاق "وشيك" لإنهاء الحرب بين الجانبين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث بإسم الخارجية القطرية: لا توجد جهود قطرية مباشرة للتوسط بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تحذّر: وقف النار بين واشنطن وطهران "هش للغاية" وتدعو لتحرك دولي حازم
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: المساعي الباكستانية للوصول لاتفاق بين واشنطن وطهران تحظى بدعم دولي
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان تكثف وساطتها لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة الحوار
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دبلوماسي

محمد بن

المصرية

التزام

الحكمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-09
Lebanon24
12:32 | 2026-05-09
Lebanon24
12:19 | 2026-05-09
Lebanon24
12:00 | 2026-05-09
Lebanon24
11:41 | 2026-05-09
Lebanon24
11:37 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24