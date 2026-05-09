الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقة "الكيلي" جنوبي البلاد

أعلن الجيش السوداني، بسط سيطرته على منطقة الكيلي، الواقعة على تخوم مدينة الكرمة، بولاية النيل الأزرق البلاد، بعد معارك مع والحركة الشعبية - شمال المتحالفة معها.

وأفاد الجيش السوداني، في بيان، بأن "قوات الفرقة الرابعة مشاة للجيش والقوات المساندة، تمكنت من تحرير منطقة الكيلي الواقعة على تخوم مدينة الكرمك بالمحور الجنوبي، بعد معارك بطولية ضد مليشيا الدعم السريع وقوات - شمال".

وأضاف "وقد كبّدت قواتنا المليشيا المتمردة (في إشارة إلى الدعم السريع) خسائر فادحة في الأرواح والعتاد فيما فر من تبقى منهم هاربين أمام ضربات قوات الجيش".

وأكّد البيان أن الفرقة الرابعة مشاة للجيش مستمرة في العمليات العسكرية "حتى تطهير كامل مناطق المسؤولية ودحر التمرد وتأمين الحدود تعزيز الأمن والاستقرار".